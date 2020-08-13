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13.08.2020 05:03

Живучий росток

Ученые Урала и Кыргызстана совместно решают проблемы развития регионов
Текст: Юлия Борисова (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 179(8233)
Уральские ученые стали инициаторами развития сотрудничества с научным сообществом Кыргызской Республики. Точнее, восстановления и укрепления связей, ослабевших после распада СССР, но сегодня вновь поощряемых на самом высоком уровне. Интересно, что исследователи двух стран реализуют совместные проекты в ракурсе регионального развития.

Задело за живое

Сотрудничество ученых из Екатеринбурга и Бишкека началось с тематики, никогда не теряющей актуальности, - аграрной. Официально партнерство оформилось полтора года назад - в декабре 2018-го создан биотехнологический кластер "Урал-Евразия": меморандум и договор о сотрудничестве подписали Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр (УрФАНИЦ) УрО РАН и Институт биотехнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (НАН КР). Стороны наметили обмен специалистами и информацией, проведение совместных исследований и научных форумов, обучающих программ и другие мероприятия, интересные обеим сторонам.

- Цель создания кластера - объединение усилий РФ и Кыргызской Республики в реализации совместных научно-технических проектов в сферах биотехнологий, экологии, аграрных наук, а также трансфер передовых технологий. Конечно, изначально основной упор мы делали именно на сотрудничестве в области аграрных наук, - рассказывает руководитель проекта с российской стороны, директор УрФАНИЦ, член-корреспондент РАН Ирина Шкуратова. - Например, Свердловская область является одним из лидеров в области молочного животноводства, и коллег из Киргизии очень заинтересовал наш опыт, который можно применить для возрождения в республике молочного животноводства на современном уровне.

В работе кластера с обеих сторон участвует ряд научных и образовательных организаций. Так, филиал УрФАНИЦ- Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства ведет совместные исследования с Кыргызским национальным аграрным университетом имени Скрябина - испытывает выведенные в Челябинской области сорта картофеля применительно к климатическим условиям Кыргызстана.

Настоящим прорывом может стать программа развития Иссык-Кульской области, в которой очень заинтересовано руководство республики

В свою очередь, уральцам очень интересна разработка новых лекарств для ветеринарии на основе местного сырья: в Кыргызстане для этого используют уникальные экологически чистые растения, а также кровь яков, пасущихся в высокогорье, из которой можно получать очень эффективные препараты.

Еще одно важное направление - разработка программы эпизоотического благополучия регионов: мониторинг трансграничных инфекций и паразитарных заболеваний позволит предотвратить распространение опасных болезней, а значит, и экономический ущерб.

На паритетных началах

Под эгидой кластера в Екатеринбурге и Бишкеке проведено три международных круглых стола, тематика которых вышла далеко за пределы сельхознаук: обсуждались биологическая и продовольственная безопасность, экология, а также современные цифровые технологии в ракурсе регионального развития.

- Совместная деятельность очень интересна, тем более что ученые моего возраста когда-то работали в одной стране, - поясняет директор Института биотехнологии НАН КР, член-корреспондент НАН КР Асанкадыр Жунушов. - Помощь со стороны ученых России - хорошее подспорье для нас: в РФ крупные специалисты в разных областях, научные учреждения с богатыми традициями. Полагаю, к кластеру присоединятся и другие исследователи из самых разных сфер.

В частности, совместно разработана программа развития регионов КР на основе конкретных проектов, где основной упор сделан на сохранение уникальных природных и водных объектов республики, достигнута договоренность о проведении радиологического мониторинга. Увы, сетуют инициаторы сотрудничества, пока многие проекты пришлось приостановить из-за пандемии, но общение продолжается удаленно, в сентябре планируется провести масштабную онлайн-конференцию, выходят совместные научные сборники.

Интерес к объединению есть не только у ученых из разных институтов, но и из соседних стран: готовность присоединиться к кластеру выразили коллеги из Таджикистана, есть совместные наработки с Казахстаном, предварительные договоренности с научными учреждениями Узбекистана, Монголии, Вьетнама.

- Мы не зря назвали кластер "Урал-Евразия"- с большим размахом. Я думаю, он будет расширяться, появятся новые задачи и возможности, - уверена Ирина Шкуратова.

К сожалению, оптимизм ученых пока недостаточно подкреплен финансированием, без которого проводить серьезные международные исследования сложно. Впрочем, надежду вселяет внимание к инициативам кластера со стороны министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и властей регионов КР.

Конвергентный подход

Первым настоящим прорывом может стать реализация программы развития Иссык-Кульской области, в ней очень заинтересовано руководство республики. Стратегию трансформации области в "супраживучий умный регион" разработали в Научно-инженерном центре "Надежность и ресурс больших систем и машин" УрО РАН.

Автор этой работы научный руководитель Центра и профессор УрФУ, доктор технических наук Святослав Тимашев - известный в мире специалист по живучести регионов, надежности и безопасности критических инфраструктур, солауреат Нобелевской премии мира 2007 года. Он отмечает: руководители регионов разных стран все чаще сталкиваются с проблемой обеспечения благополучия своих территорий и их жителей в связи с ростом спектра природных и техногенных угроз, и нынешняя ситуация с коронавирусом - еще одно тому подтверждение. При этом исследователь убежден, что сделать регионы безопасными, живучими, умными и устойчивыми реально. Решить эту задачу предлагается с помощью инфранетики - конвергентной, то есть мультидисциплинарной, науки, анализируя и строя достоверные прогнозы функционирования взаимозависимых биосоциотехнических систем.

Если говорить упрощенно, научный инструментарий дает возможность оцифровать все региональные инфраструктуры, просчитать риски и управлять ими с помощью облачной платформы. Используя этот аппарат, власти регионов смогут принимать информированные решения и оперативно реагировать на стрессовые ситуации, возникающие во всех сферах жизни, от природных ЧС до экономических или социальных потрясений.

Простейшая версия системы была создана в 2013 году группой испанских ученых при участии Святослава Тимашева и с успехом апробирована в ряде городов Испании, Великобритании и Португалии. Сейчас уральский ученый предлагает применить принципиально новую версию платформы для развития Иссык-Кульской области. С докладом об этом он выступил на международном круглом столе в Бишкеке в сентябре прошлого года, и предложения вызвали огромный интерес у всех сторон, ведь научный инструментарий универсален - он может использоваться в любой точке планеты и способствовать устойчивому развитию самых разных территорий.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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