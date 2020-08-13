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13.08.2020 05:50

Тяжеловозы вывезут

Многодетная семья занялась разведением лошадей
Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 179(8233)
Начинающий фермер Светлана Абышева будущее своей семьи связала с коневодством: на родине мужа, в селе Плеханово Ярковского района, она задумала разводить русских и владимирских тяжеловозов. Исторически в Тюменской области лошадьми славился Армизонский район - здесь держали рысаков и даже проводили праздник День коня. А вот в Ярковском никто этим прежде на профессиональном уровне не занимался. Но молодая женщина видит перспективу и готова усердно работать.
Светлана Абышева точно знает: чтобы успешно заниматься каким-то делом, его нужно любить. Фото: Валерий Абышев Светлана Абышева точно знает: чтобы успешно заниматься каким-то делом, его нужно любить. Фото: Валерий Абышев
Светлана Абышева точно знает: чтобы успешно заниматься каким-то делом, его нужно любить. Фото: Валерий Абышев

Светлана, мама троих парнишек девяти, шести и пяти лет, обращаться с лошадьми научилась в детстве, когда помогала родным на ферме.

- Братья работали пастухами, а мама дояркой. Я, конечно, постоянно рядом крутилась. И верхом ездила с малолетства, - рассказывает она.

Ее супруг Валерий тоже любовь к умным и грациозным животным со школы питает. Когда подрос, управлялся с табуном из 13 голов.

Но одной симпатии для старта в фермерстве мало. Нужен просчитанный, выверенный бизнес-план и начальный капитал. Абышевы подали заявку на участие в областной программе "Агростартап", прошли собеседование и выиграли грант - 1,85 миллиона рублей. Теперь Светлана официально индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства. Средства гранта семья потратила на 17 кобыл и жеребца - их приобрели у частника в Тюменском районе, купили также пресс-подборщик и роторную косилку для заготовки кормов. Взяли в аренду 420 гектаров земли для выпаса животных и, согласно условиям господдержки, создали рабочее место - устроили соседа Николая Баиштяна скотником. Еще построили загон и выкупили бывший колхозный гараж для хранения техники.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Подчеркнем: предпринимательская жилка и опыт у Абышевых есть - они владеют пилорамой. Вот и нашли отличный вариант бартера: поставляют коллеге в Казанский район обработанную древесину в обмен на овес для табуна. Первый приплод фермеры рассчитывают получить весной 2021 года. Планируют сбывать мясо на специализированные заводы, а также продавать жеребят. Рассматривают, конечно, и досуговое направление. А вообще бизнес-план прописали на пятилетку вперед.

- На начальном этапе одни расходы. Прибыль ожидаем примерно через четыре года. Занимались бы кроликами, уже были бы в плюсе, - шутят молодые энтузиасты.

О том, что на скорую отдачу в коневодстве рассчитывать не стоит, предупреждают и ученые: маточное поголовье растет небыстро. И все же профессор кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства Государственного аграрного университета Северного Зауралья Марина Свяженина уверена: коневодство - перспективная и незаслуженно забытая в регионе отрасль.

- И на юге, и на севере Тюменской области есть неосвоенный пастбищный массив - более двух миллионов гектаров, который можно использовать для круглогодичного коневодства, - говорит она, - и тогда относительно дешевой кониной будем обеспечены.

В Тюменской области есть неосвоенный пастбищный массив - более двух миллионов гектаров, который можно использовать для круглогодичного коневодства

Ученый поясняет: мясо лошадей диетическое, с высоким содержанием белка и низким - холестерина, богатое к тому же железом и витаминами. Кобылий жир - кладовая полезных ненасыщенных жирных кислот, в которых нуждается наша кожа. Кумыс повышает тонус, укрепляет иммунитет. Неаллергенное кобылье молоко практически идентично женскому грудному, то есть подходит для детского питания. Не забудем про конный спорт, досуговое коневодство, иппотерапию, которую успешно применяют для реабилитации детей с ДЦП и другими серьезными заболеваниями… В общем, действительно перспективное направление.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Свяженина отмечает: с точки зрения науки для мясного коневодства на юге Тюменской области более всего подходят новоалтайская и башкирская породы, на севере региона разводят приобских лошадок. В соседнем Казахстане распространены джебе - дальние родственники лошади Пржевальского. А чтобы получить первосортный кумыс, стоит присмотреться к литовской тяжелоупряжной.

Абышевы решили сделать ставку на тяжеловозов. По их мнению, для старта они - лучший вариант. В этом году, который в Тюменской области проходит под знаком развития сельского предпринимательства, Светлана и Валерий намерены подать еще одну заявку на "Агростартап", только теперь по направлению "Семейный бизнес". Если выиграют 30 миллионов рублей, прикупят лошадок других пород и трактор. Кто знает, может, через десятилетие-другое плехановцы составят конкуренцию известному ялуторовскому предпринимателю Сергею Шабалину (в его хозяйстве 450 "башкирцев", а через год он планирует увеличить поголовье в пять раз).

Интересно, что по первому образованию Светлана Абышева - повар-кондитер, несколько лет отработала по специальности в агрофирме "Междуречье". Но, задумав освоить коневодство, подошла к вопросу серьезно: поступила на заочное отделение в тюменский аграрный вуз - учится на зоотехника.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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