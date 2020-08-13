Регионы сами выберут формат школьных линеек

Регионы РФ будут сами принимать решение о том, в каком формате проводить линейки 1 сентября. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, при этом нужно будет исходить из эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

- Подчеркну, что 1 сентября в планах начать традиционный образовательный процесс в нормальном, очном режиме по всей стране. Начать с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Рекомендаций и предписаний для каждого конкретного региона, - рассказал Сергей Кравцов. - Поэтому сценарий и форма проведения первой линейки "Дня знаний" у всех будет разной. Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о мерах, исходя из требований по защите здоровья. Там, где примут решение "живые" линейки не проводить, будут выбраны иные форматы. Но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним. Первое сентября - это день, безусловно, особый, для школы. Особый для педагогов, школьников их родителей. Уверен, и я думаю, что все со мной согласятся, в нынешнем году самым важным будет соблюдение санитарных норм, чтобы никто из участников первых школьных звонков или уроков не заболел.

Напомним, ранее Роспотребнадзор утвердил санитарные правила СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020. В них детально прописано, какие меры безопасности будут соблюдать школы до конца года. К примеру, за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение - занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия). Обязательного требования сдвигать начало уроков по времени нет. Носить детям маски тоже не требуется. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. Рассаживать детей из одного класса в школьных столовых можно без учета соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.