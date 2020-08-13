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13.08.2020 19:54
Рубрика: В мире

Запрет TikTok ударит по США

Решение Трампа заблокировать популярное приложение может настроить против него молодежь
Текст: Алексей Краснов (проект "Россия - Китай: события и комментарии")
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Запрет популярного среди молодежи приложения TikTok может ударить по США и другим странам, а не по Китаю, считают наблюдатели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что TikTok будет запрещен в течение 45 дней. Главная причина тому, по словам американской стороны, - угроза национальной безопасности. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, TikTok, как и другие китайские социальные сети, например WeChat, может передавать различную, в том числе и чувствительную информацию Пекину.

Фото: Getty Images via AFP
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Однако многие эксперты предполагают, что здесь сыграла роль и обида Трампа на пользователей TikTok, которые испортили ему первый с начала пандемии коронавируса митинг в Талсе, штат Оклахома. Желающие посетить мероприятие могли регистрироваться в том числе через это приложение, чем воспользовались противники Трампа, среди которых много "звезд TikTok". Эти "звезды", имеющие миллионы подписчиков, призывали регистрироваться на митинг, но не ходить туда. Многие откликнулись на этот призыв: зарезервировали две трети мест в 20-тысячном зрительном зале, и, разумеется, не пришли. Трампу, обожающему публичные выступления, пришлось довольствоваться залом, заполненным максимум на треть. Разумеется, хозяин Белого дома этого не простил.

"Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от мобильного приложения TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, исходящей от другого мобильного приложения WeChat", - написал Трамп.

Однако эмоции американского президента, равно как и опасения разведки по поводу сбора данных китайскими соцсетями, вряд ли нанесут большой ущерб китайской стороне. Зато вполне ощутимые убытки от американского запрета на TikTok и WeChat могут понести такие гиганты, как Apple. Так, если корпорация удалит WeChat из своего AppStore, потребители Китая и других стран Азии могут отказаться от смартфонов Аpple. Сегодня 20% продаж iPhone приходится на китайский рынок, лишившись которого компания может понести существенные потери, отмечает агентство Bloomberg. Китайские потребители скорее всего заменят свои смартфоны на отечественные флагманы от Huawei и других брендов. Таким образом, в конечном счете выгоду получат производители Китая.

Эксперты указывают, что действия Трампа выглядят как "классическое ограбление"

Запрет TikTok в США ударит и по американским подросткам, что не прибавит среди подрастающего поколения симпатий к Трампу. Согласно данным Bloomberg, шесть из 10 американских подростков используют это приложение хотя бы раз в месяц. Особенно могут пострадать американские "звезды" TikTok - девочки и мальчики с миллионами подписчиков. На каждой публикации они зарабатывают десятки тысяч долларов за счет сотрудничества с брендами, пожертвований от подписчиков и продажи собственной атрибутики - всего того, что называется модным словом "мерч". Например, 16-летняя танцовщица Чарли д Амелио имеет 77 миллионов подписчиков, а каждая публикация в TikTok приносит ей порядка 48 тысяч долларов. И таких знаменитостей в США много. Вряд ли они и их фанаты будут благодарны Трампу за запрет приложения.

Фото: iStock
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Конечно, выходом может стать покупка TikTok американской компанией Microsoft, что Трамп обсуждал с руководством IT-гиганта в начале августа. Но пока что речь идет лишь о переговорах между Microsoft и ByteDance, материнской компанией TikTok. Обсуждение может продлиться до середины сентября, и его результат неясен. Американские компании Apple и Twitter также прицениваются к китайскому приложению, но опять-таки не говорят ничего определенного.

Между тем инициатива Белого дома о запрете китайских приложений вызывает удивление и у американских политиков. Как заявил бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, "американский капитализм определяется верховенством закона, отсутствием произвола и предсказуемостью. И все это никак не согласуется с этой ситуацией". По его словам, неясно, на каком основании власти США идут на такие шаги. "Если бы была доказана вопиющая шпионская деятельность, я мог бы понять столь радикальные меры, но здесь этого нет. Это похоже на стратегию отвлечения от других неприятностей и выглядит как классическое ограбление", - отметил политик.

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