РГО оберегает память о подвигах Красной армии в Сербии

В рамках празднования 75-летия Великой Победы над фашизмом и 175-летия со дня основания Русского географического общества (РГО) представители Центра РГО в Белграде активизировали усилия по поиску и защите русского культурного наследия в Сербии, в частности, памятников героям Красной армии, сложившим голову на балканской земле в борьбе с нацизмом.

"17 августа мы организовываем волонтерскую акцию по приведению в порядок мемориалов погибшим в ходе Второй мировой войны. Намечено облагораживание запущенной территории около памятника в населенном пункте Лештане в окрестностях Белграда героям Югославской и Красной армий, убитым в боях за освобождение сербской столицы", - рассказал корреспонденту "Российской газеты" директор Центра РГО в Сербии Миролюб Милинчич.

Профессор сообщил, что обозначенный памятник был воздвигнут местными жителями в 1958 году в знак благодарности погибшим в боях на данной территории с 16 по 22 октября 1944 года. На одной стороне монумента отражены фамилии 11 югославских воинов, а на другой - 7 красноармейцев (по плохо сохранившимся фрагментам надписей можно восстановить следующие их данные - Романчук Васильевич (1897), Честоровский Андрей Герасимович (1905), Сергей Федорович (1925).

Милинчич также добавил, что запланировано и восстановление памятника красноармейцу Михаилу Устиновичу (1918 - 22.10.1944) в окрестностях сербского города Пирот.

Напомним, что 20 октября 1944 года, воинскими частями 57-й армии 3-го Украинского фронта и бойцами Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) от фашистских захватчиков был освобожден Белград, имевший для Германии важнейшие стратегические значения на Балканах. Кровопролитные бои за город продолжались семь дней.

"Задача по освобождению Белграда была выполнена благодаря умелому взаимодействию войск Красной Армии и воинских частей Югославской армии, мастерству командиров и массовому героизму личного состава, - подчеркивается в недавно опубликованных материалах министерства обороны России. - Жители Белграда восторженно встречали освободителей от немецко-фашистских захватчиков и с негодованием рассказывали о страшных кровавых преступлениях немцев, которые они чинили в городе. За мужество и героизм, проявленные в сражениях, Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в освобождении Белграда, а 20 октября 1944 года в 22 часа Москва от имени Родины салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий доблестным войскам 3-го Украинского фронта и НОАЮ, освободившим столицу Югославии".

Между тем

Директор Центра РГО в Сербии Миролюб Милинчич в беседе с корреспондентом "РГ" рассказал, что "работа Центра представляет только один малый сегмент многовековых и совместных усилий наших народов и двух государств в целях сохранения и развития двусторонних отношений, чтобы этот мир сделать лучше для всех нас". "17 октября 2016 года состоялось официальное открытие Центра со стороны президента Сербии Томислава Николича, а 17 февраля 2017 года сформирован Попечительский совет Центра во главе с Душаном Баятовичем, - сообщил ученый. - За это время мы реализовали многочисленные программы. Особую ценность, на мой взгляд, продемонстрировали познавательные экспедиции и летние школы, организованные для студентов из Сербии в России, в том числе и в Крыму".

Милинчич обозначил и тот факт, что "это только начало нашего пути, который будет длительным и посвящен сближению молодежи, академического сообщества, предпринимателей и других людей, выступающих за развитие дружеских связей между Сербией и Россией". "Мы намерены расширять свою деятельность в Сербии и окружающих ее странах, планируя стать региональным центром, значимым на Балканах и в Европе", - констатировал профессор.

Он также напомнил, что под эгидой Центра РГО на Балканах проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса "Самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО. При этом традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич.