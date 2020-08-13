Россияне назвали основные минусы и плюсы удаленной работы

Одним из главных минусов удаленной работы из дома 22,85% россиян назвали то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей. Такие данные приводятся в опросе Роструда, передает RT.

На сложности в организации рабочего дня посетовали еще 21,1% респондентов. На плохую коммуникацию с коллегами обратили внимание 13,17% участников опроса. Для еще 12,47% опрошенных одним из главных минусов является продолжение работы, несмотря на завершение рабочего дня.

При этом 24,82% респондентов минусов в удаленном формате работы не нашли. В числе плюсов более трети россиян назвали экономию времени на дорогу, возможность выбора места работы и более удобное планирование рабочего дня. Для еще ряда респондентов в число позитивных моментов "удаленки" вошло неучастие в офисной жизни и отсутствие сплетен.