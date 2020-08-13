РПЦ не осуждает искусственный интеллект и цифровизацию

Русская православная церковь не осуждает технические открытия, в том числе искусственный интеллект и цифровизацию. Об этом заявил председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент на конференции "Вызовы искусственного интеллекта".

- Мы не можем говорить: "Все это душевредные новинки, Церковь их осуждает!". Технические открытия - результат действия в людях дара Божьего, то есть таланта к научной работе, - сказал митрополит Климент. - Они порой несут безусловную пользу обществу. А вред, который они также могут принести, связан с неразумным или прямо злонамеренным использованием.

Поэтому Церковь должна уделять внимание цифровизации, искусственному интеллекту и роботизации, давая "нравственную оценку с точки зрения учения Христа" явлениям, "возникшим под влиянием прогресса".

"Прогресс останавливать не нужно, да и невозможно. Однако следует пристально вглядываться в проблему цены тех или иных изменений, происходящих в нашем обществе", - подчеркнул митрополит Климент, призывая именно в этом контексте обсуждать проблемы искусственного интеллекта.

Церковная комиссия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации сейчас как раз занимается разработкой рекомендаций в этой области.