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Рубрика: Власть

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С 1 сентября всех младших школьников обеспечат горячим обедом
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 180(8234)
Субсидию на бесплатное питание младших школьников в новом учебном году получат все регионы, а не только те, в которых 100% школ приведут в порядок пищеблоки и столовые. Правила предоставления софинансирования поменялись, претендентов на федеральную поддержку решили уравнять в правах. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу до начала учебного года в 85 регионов будут направлены 22 млрд рублей. Федеральные средства распределят между ними пропорционально количеству детей, обучающихся с 1-го по 4-й класс. В Комитете Госдумы по образованию и науке считают, что это решение исключит несправедливость, когда регион мог лишиться денег всего лишь из-за одной неготовой к организации горячего питания школы. А в такой ситуации к концу июля оказались больше половины субъектов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В начале августа экспертами ОНФ была собрана информация из 27 регионов, которые оставались без федерального финансирования. Выяснилось, что часто причиной отказа в предоставлении субсидии становилось недостаточное количество посадочных мест в столовых или отсутствие пищеблока в старых и малокомплектных образовательных учреждениях.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева отметила, что нет нерешаемых задач, но может быть недостаточно опыта в их решении у конкретного муниципалитета или школы: "Когда ОНФ провел мониторинг, стало понятно, что задача, поставленная президентом, выполнима. В отдельных ситуациях школы могут организовать буфеты и привозить в них горячие обеды. Образовательные учреждения, которые расположены рядом, могут объединиться". С ней согласилась председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок: "Говорить о том, что средств нет у регионов, уже не придется. Деньги выделены. И теперь все будет зависеть от управлений образования или муниципалитетов по своевременной организации питания. За родителями и общественниками остается контроль".

С 1 сентября бесплатно питаться в школах будут около 6,8 млн детей - все младшие школьники. По прогнозам, в 2021 году их будет уже 7,1 млн, а в 2022-м - 7,2 млн.

Власть Работа власти Общество Образование Правительство

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