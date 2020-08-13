Силуанов заверил, что госдолг России не превысит безопасный уровень

Размер российского госдолга сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остается одним из самых низких в мире, подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов.

Согласно прогнозу МВФ, госдолг развитых стран в 2020 году вырастет на 26 процентных пунктов, до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран - на 10,7 п.п., до 63,1% ВВП, сказал Силуанов.

Ранее издание РБК обратило внимание, что обвал цен на нефть, покупка Сбербанка и рост расходов из-за пандемии привели к тому, что долг федерального правительства вновь превысил его ликвидные резервы (на 1 июля разница составила 1,55 трлн рублей). Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом. Дополнительные расходы 2020 года в размере более 3 трлн рублей предполагается профинансировать за счет увеличения внутренних госзаимствований и использования рублевых остатков на счетах, напомнило издание.

Ограничения деловой активности из-за пандемии и снижение цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ поддержки граждан и бизнеса потребовало некоторого увеличения госдолга, но это обычная практика, присущая абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз, сказал Силуанов.

"В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики и финансовой системы, о чем свидетельствует и высокий уровень золотовалютных резервов страны - почти 600 млрд долларов, - сказал министр. - Такой оценки придерживаются и международные инвесторы и рейтинговые агентства, недавно подтвердившие кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне".

Согласно прогнозу агентства Fitch, госдолг России вырастет с 14,6 до 18,5% ВВП в 2020 году, но останется самым низким среди стран с аналогичным кредитным рейтингом ("BBB"), и к 2022 году Россия сможет стабилизировать госдолг на уровне около 20% ВВП. Fitch прогнозирует, что золотовалютные резервы России, которые с начала года благодаря ралли в золоте и укреплению евро выросли с 554 млрд до 600 млрд долларов, к концу года составят 570 млрд долларов. Этого достаточно, чтобы финансировать внешние обязательства на протяжении 18 месяцев. Ликвидные активы Фонда национального благосостояния останутся выше 7% ВВП в 2020 году (сейчас - 7,7%), кроме того, указывает Fitch, на счетах правительства есть еще средства в сопоставимом размере - 6,6% ВВП.