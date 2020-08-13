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13.08.2020 13:16
Рубрика: В мире

СК Беларуси заявил о скоординированности массовых беспорядков

Текст: Андрей Васильев

Массовые беспорядки в Беларуси не происходили спонтанно, а действия граждан координировали и руководили ими специально обученные лица. С таким заявлением, которое цитирует БЕЛТА, выступил Следственный комитет (СК) Беларуси, который продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в Минске.

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В заявлении отмечается, что в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к заключению, что действиями граждан руководили лица, которые профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. В толпе участников беспорядков были провокаторы, подстрекавшие к насилию в отношении сотрудников МВД с целью вызвать ответную силовую реакцию. При этом, данные лица быстро уходили с мест столкновения граждан со спецназовцами, сообщили в СК Беларусь.

Следственный комитет обратился с просьбой к очевидцам данных событий предоставить имеющиеся у них видеозаписи или фотографии данных лиц, поделиться важной для следствия информацией о личностях провокаторов и координаторов акций, для того, чтобы остановить массовые беспорядки, обеспечить безопасность каждого и вернуть спокойствие в Беларуси.

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