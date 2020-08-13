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Рубрика: Происшествия

Еще два месяца проведут в СИЗО

Бывшему замглаве минобрнауки просят продлить арест
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Тверской суд Москвы в четверг начал рассматривать ходатайство следствия о продлении еще на два месяца ареста бывшему статс-секретарю - замглавы минобрнауки Марины Лукашевич и начальнику управления Россотрудничества Михаилу Попову.

Бывших чиновников обвиняют по делу о хищении более 50 миллионов бюджетных рублей. Свою вину они не признают. Районный суд в начале июля арестовал Лукашевич и Попова до 16 августа.

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27 июля Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты и признал законным арест бывших чиновников. Адвокаты Лукашевич просили отпустить ее под домашний арест, подписку о невыезде или под залог в 3 млн рублей. Защитники сообщили, что у бывшей чиновницы усилились в СИЗО головные боли, связанные с полученной в 2014 году травмой головы.

Сама Марина Лукашевич также заявила, что не совершала никаких мошеннических действий и не собирается скрываться или оказывать давление на свидетелей. "Мой заграничный паспорт закончился, а паспорт гражданина РФ я не успела поменять после 45 лет", - сказала бывшая чиновница. В свою очередь, прокурор выступил против изменения меры пресечения.

Бывших чиновников обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных денег при выполнении госконтрактов в интересах минобразования в 2016 году. Как следует из материалов дела, госконтракты были заключены на развитие научных и образовательных проектов. Для этого Попов создал "Центр развития науки", где директором стал его брат.

Как считает следствие, отчеты по проекту, которые якобы писали деятели науки, подделывались от их имени. По мнению следователей, работы были исполнены формально и поэтому госконтракты не могут считаться исполненными.

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