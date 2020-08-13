СМИ: Агент Криштиану Роналду предложил игрока "Барселоне"

Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил услуги португальца "Барселоне", за которую выступает Лионель Месси. Таким образом два лучших игрока мира могут оказаться в одном клубе.

После вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от более чем скромного французского "Лиона" в СМИ появилась информация, что Роналду рассматривает варианты для продолжения карьеры в другом клубе. В числе вариантов назывался французский "ПСЖ".

И вот теперь в эфире BBC 5 Live Sport испанский журналист Гильем Балаге рассказал о том, что агент Роналду Жорже Мендеш предложил каталонскому клубу приобрести португальского голеадора. Еще одним вариантом продолжения карьеры, если Роналду все же решится покинуть Турин, называется лига MLS.

Впрочем, Балаге скептически оценивает вероятность ухода игрока из "Ювентуса", поскольку его зарплата, которая составляет около 23 млн евро, вряд ли по карману другим клубам.

И все же для болельщиков было бы интересно, если два главных претендента на титул лучшего футболиста мира оказались бы в одной команде.

Что касается достижений Роналду в "Ювентусе", то за 89 матчей он забил 65 голов.