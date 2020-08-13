Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР в Йонбене

Спутниковые снимки показали, что недавнее наводнение в Северной Корее могло повредить насосные станции, связанные с основным ядерным объектом этой страны, сообщил в четверг американский аналитический центр 38 North.

Аналитики этого портала, отслеживающего Северную Корею, заявили, что коммерческие спутниковые снимки, сделанные в период с 6 по 11 августа, засвидетельствовали то, насколько уязвимыми оказались системы охлаждения ядерных реакторов Центра ядерных исследований в Йонбене к экстремальным погодным явлениям.

В июле и августе Корейский полуостров пострадал от одного из самых продолжительных дождливых периодов в новейшей истории: наводнения, паводки и оползни привели к ущербу и гибели десятков людей как в Северной, так и в Южной Корее. Объект Йонбен, как отмечает Reuters, является центром для северокорейских ядерных реакторов, заводов по переработке топлива и объектов по обогащению урана, которые, по мнению западных экспертов, могут использоваться для создания ядерного оружия. Он расположен на берегу реки Куренг, в районе, на который обрушился удар стихии, примерно в 100 километрах к северу от столицы КНДР Пхеньяна. Вместе с тем, несмотря на дальнейшее продвижение наводнения ниже по течению этой реки, оно, в конечном счете, не достигло завода по обогащению урана на предприятии в Йонбене, и к 11 августа паводок ушел из этого района.

Реактор мощностью 5 мегаватт, который, как предполагается, использовался для производства оружейного плутония, по всей видимости, не работал в течение некоторого времени, а экспериментальный легководный реактор (ELWR) еще не введен в эксплуатацию, заявили наблюдатели. Однако в случае его ввода в действие, подобное затопление в будущем, говорится в отчете 38 North, может привести к отключению всего объекта, а повреждение насосов и трубопроводов в насосных станциях представляет наибольшую уязвимость для реакторов. "Если бы реакторы работали, то, например, из-за невозможности их охлаждения потребовалось бы остановить их работу", - заключили эксперты.

Отметим, что на саммите с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме в 2019 году лидер КНДР Ким Чен Ын предложил демонтировать объект Йонбен в обмен на снятие ряда международных санкций, введенных в отношении создания Пхеньяном ядерного оружия и программ Северной Кореи по баллистическим ракетам. Однако глава Белого дома заявил, что отверг это предложение, так как Йонбен, по его мнению, является только одной частью ядерной программы Севера, и эта уступка Пхеньяна недостаточна, чтобы гарантировать ослабление столь многих санкций.

Государственные СМИ КНДР не упоминали о каком-либо ущербе Йонбену, сообщив о том, что на этой неделе высшие северокорейские руководители совершили поездку по районам, пострадавшим от наводнения, доставляли помощь и давали рекомендации о том, как предотвратить повреждение посевов в результате паводка. Министерство обороны Южной Кореи отказалось комментировать отчет 38 North, заявив, что пристально следит за развитием событий, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи, и поддерживает по этому вопросу тесное сотрудничество с американской администрацией.