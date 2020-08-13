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13.08.2020 19:45
Рубрика: В мире

США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией

Текст: Максим Макарычев

Госдеп США принял решение зарегистрировать китайский "Институт Конфуция" в качестве "иностранной миссии" ("зарубежного представительства"), что способно значительно осложнить его работу в Америке. Финансируемая властями КНР программа обучения китайскому языку и культуре за рубежом в последнее время сталкивалась с пристальным вниманием со стороны администрации Трампа, отмечает South China Morning Post.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Это решение подчинит "Институт Конфуция", многие из отделений которого находятся на территории американских университетских городков, правилам, аналогичным тем, что действуют в отношении иностранных посольств и консульств. Теперь руководство института будет обязано, в частности, сделать прозрачной свою финансовую отчетность для американских контролирующих органов. По данным Национальной ассоциации ученых США, из примерно 550 институтов Конфуция по всему миру 75 базируются в американских учебных заведениях США, включая Стэнфордский университет и Государственный университет Саванны в Джорджии.

В прошлом году государственный департамент и департамент образования США пообещали ввести более строгий контроль за институтами, которые подвергались критике в конгрессе и других государственных органах как "пропагандистское оружие коммунистического правительства Китая". Институты долгое время были мишенью атак конгрессменов. Некоторые законодатели, включая сенатора Марко Рубио, республиканца из Флориды, призывали университеты в их штатах расторгнуть свои соглашения с "Институтом Конфуция". Китай отвергает критику деятельности институтов, называя ее "политизированной и необоснованной". Государственный департамент, который не ответил на запрос о комментариях, в начале этого года предпринял аналогичные действия в отношении четырех китайских СМИ.

Этот шаг, отмечают наблюдатели, еще больше усилит напряженность в отношениях Вашингтона с Пекином, причем инициаторами жестких мер в двусторонних отношениях в последнее время выступают исключительно американцы. Отношения между США и Китаем находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, во многом из-за того, что президент Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении Пекина в преддверии выборов 3 ноября. На этой неделе министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар стал самым высокопоставленным американским должностным лицом, посетившим Тайвань за более чем 40 лет, а госсекретарь Майкл Помпео использовал выступление в Праге, чтобы заявить о том, что "китайская угроза может быть хуже, чем "холодная война 2.0".

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