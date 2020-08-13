США объявили китайский "Институт Конфуция" иностранной миссией

Госдеп США принял решение зарегистрировать китайский "Институт Конфуция" в качестве "иностранной миссии" ("зарубежного представительства"), что способно значительно осложнить его работу в Америке. Финансируемая властями КНР программа обучения китайскому языку и культуре за рубежом в последнее время сталкивалась с пристальным вниманием со стороны администрации Трампа, отмечает South China Morning Post.

Это решение подчинит "Институт Конфуция", многие из отделений которого находятся на территории американских университетских городков, правилам, аналогичным тем, что действуют в отношении иностранных посольств и консульств. Теперь руководство института будет обязано, в частности, сделать прозрачной свою финансовую отчетность для американских контролирующих органов. По данным Национальной ассоциации ученых США, из примерно 550 институтов Конфуция по всему миру 75 базируются в американских учебных заведениях США, включая Стэнфордский университет и Государственный университет Саванны в Джорджии.

В прошлом году государственный департамент и департамент образования США пообещали ввести более строгий контроль за институтами, которые подвергались критике в конгрессе и других государственных органах как "пропагандистское оружие коммунистического правительства Китая". Институты долгое время были мишенью атак конгрессменов. Некоторые законодатели, включая сенатора Марко Рубио, республиканца из Флориды, призывали университеты в их штатах расторгнуть свои соглашения с "Институтом Конфуция". Китай отвергает критику деятельности институтов, называя ее "политизированной и необоснованной". Государственный департамент, который не ответил на запрос о комментариях, в начале этого года предпринял аналогичные действия в отношении четырех китайских СМИ.

Этот шаг, отмечают наблюдатели, еще больше усилит напряженность в отношениях Вашингтона с Пекином, причем инициаторами жестких мер в двусторонних отношениях в последнее время выступают исключительно американцы. Отношения между США и Китаем находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, во многом из-за того, что президент Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении Пекина в преддверии выборов 3 ноября. На этой неделе министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар стал самым высокопоставленным американским должностным лицом, посетившим Тайвань за более чем 40 лет, а госсекретарь Майкл Помпео использовал выступление в Праге, чтобы заявить о том, что "китайская угроза может быть хуже, чем "холодная война 2.0".