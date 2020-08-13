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13.08.2020 13:29
Рубрика: В мире

США обложили штрафным тарифом фруктовый джем из Германии

Текст: Александр Саможнев

После проведения общей оценки ситуации правительство США пересмотрело список штрафных тарифов на импорт из ЕС. В результате с 1 сентября фруктовые джемы из Германии и Франции подпадут под санкции, а тарифные ограничения на греческий сыр и британское печенье отменят, сообщает портал chillreport.com.

Фото: РИА Новости
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По словам торгового представителя США, изменения являются оправданными и носят умеренный характер. В то же время, несмотря на эти меры, штрафные пошлины на европейские товары на сумму 7,5 миллиарда долларов (6,37 млрд. евро) останутся в силе, таможенные тарифы также не изменятся.

Основанием для введения штрафных санкций в отношении Евросоюза стало решение ВТО, согласно которому США имеют право устанавливать штрафные тарифы до 100 процентов на европейские товары стоимостью 7,5 миллиардов долларов из-за многолетнего незаконного субсидирования производителя самолетов Airbus.

Напомним, в октябре прошлого года США уже ввели штрафные пошлины в размере 25 процентов на многочисленные товары из Европы. Санкциями были затронуты в том числе вина из Германии и Франции, сыр пармезан из Италии, а также оливковое масло из Испании. Кроме того, на импорт самолетов распространяется специальный налог в размере 15 процентов.

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