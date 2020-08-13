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Рубрика: Происшествия

Отдал дома и миллиарды

Суд подтвердил изъятие миллиардов у полковника ФСБ Кирилла Черкалина
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких на сумму более 6 млрд рублей.

Ранее в ноябре 2019 года Головинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества полковника и его близких. Требование о взыскании в доход государства появилось после проверки надзорного ведомства соответствия расходов и доходов экс-начальника 2-го отдела управления "К" СЭБ ФСБ России Черкалина. Как установила проверка, стоимость найденного у сотрудника спецслужбы имущества значительно превышала его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал на своих родственников и близких. Всего, по данным Генпрокуратуры, общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

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По итогам проверки ведомство направило в суд иск об обращении в доход государства 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро, обнаруженных в ходе обысков по местам проживания и работы Черкалина. А также пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков, 14 нежилых помещений, а еще более 40 дорогих элитных часов, сумок и украшений. Общая сумма стоимости этого имущества, вместе с наличными рублями и валютой, составила около 6,3 млрд рублей. Во время суда Черкалин почти полностью признал исковые требования и согласился на изъятие в пользу государства найденной у него миллиардной наличности, автомобиля Porsche Cayenne и дорогостоящих часов. Однако он не поддержал требования передать государству имущество и деньги других ответчиков, в частности, его близких и родителей.

Следствие обвиняет Черкалина в мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки в 850 тысяч долларов.

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