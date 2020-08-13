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13.08.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Спасение на водах

Судоходные компании получили субсидии от государства
Текст: Евгений Гайва
Росморречфлот распределил субсидии в 320 млн рублей между двумя судоходными компаниями, пострадавшими из-за пандемии коронавируса. Большую часть суммы - 247 млн рублей - получила компания "Водоход", остальные средства достанутся компании "Водолет", рассказали "РГ" в ведомстве. Заявки на субсидии подали только эти две компании, срок подачи заявок заканчивается 15 августа.

Субсидии выделены распоряжением правительства в рамках помощи отраслям, пострадавшим из-за коронавируса. Судоходные компании могут направить деньги на выплаты лизинговым компаниям с 11 марта по 31 декабря 2020 года, пояснили в Росморречфлоте. Для получения субсидии компании должны были продолжать деятельность и не сокращать численность работников в пандемию более чем на 30%. Подобную поддержку получили также предприятия авиаотрасли и железнодорожные компании, хотя в этих случаях выделенные суммы на порядок больше. В компании "Водоход" пояснили "РГ", что всю сумму уже перевели в лизинговую компанию.

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