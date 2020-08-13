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Рубрика: В мире

Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ

Текст: Максим Макарычев
В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили историческое мирное соглашение, которое способно привести к полной нормализации дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами.

Как сообщает Reuters, заключению мирной сделки Израиля с ОАЭ способствовал американский президент Дональд Трамп, который сообщил о достижении соглашения в четверг утром. "ОГРОМНЫЙ прорыв сегодня! Историческое мирное соглашение между двумя нашими ВЕЛИКИМИ друзьями, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (орфография автора сохранена - Ред.)", - написал Трамп в Twitter.

По словам представителей Белого дома, мирное соглашение стало результатом длительных переговоров между Израилем, ОАЭ и США, которые заметно активизировались в последнее время. В них принимали участие зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер, посол США в Израиле Дэвид Фридман и американский посланник на Ближнем Востоке Ави Берковиц, а также госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Соглашение было закреплено телефонным разговором в четверг между Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и шейхом Мохаммедом бин Зайедом, наследным принцем Абу-Даби. В совместном заявлении трех стран говорится, что три лидера "согласились на полную нормализацию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами".

Соглашение подразумевает, что Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега, что было предусмотрено в ближневосточном плане американской администрации, обнародованном Трампом в январе этого года. Оно также предусматривает предоставление мусульманам большего доступа к мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима, позволяя им летать из Абу-Даби в Тель-Авив и обратно напрямую. Кроме того, ОАЭ и Израиль немедленно расширят и ускорят сотрудничество в отношении лечения и разработки вакцины от нового коронавируса в условиях пандемии.

Фото: Getty Images via AFP
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Стало известно, что в ближайшие недели делегации из Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов встретятся для подписания двусторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям и другим вопросам. Кроме того, в ближайшее время ожидается обмен послами и дипломатическими миссиями двух стран. Официальные лица в Белом доме назвали мирную сделку, получившую название "Соглашение Авраама", первым в своем роде таким соглашением с тех пор, как Израиль и Иордания подписали мирный договор в 1994 году. Трамп, отмечают эксперты, будет позиционировать соглашение как "безусловный успех" своей внешней политики, стремясь к переизбранию на пост президента на выборах 3 ноября.

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