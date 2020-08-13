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13.08.2020 22:26
Рубрика: Экономика

Мебель выносят вон

Ужесточаются требования к размещению магазинов в жилых домах
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Столичный выпуск № 180(8234)
С 14 августа ужесточаются требования к размещению непродовольственных магазинов в многоквартирных домах. В частности, документ запрещает размещать в них мебельные магазины. Ранее запрет касался только вновь построенных и вновь введенных в эксплуатацию зданий, теперь же мебельные магазины предстоит убрать из всех жилых строений, объяснили в юридической компании DEM Group.

В жилых домах также нельзя больше торговать автошинами, пиротехникой и горюче-смазочными материалами. Эти требования уже введены сводом правил по жилым зданиям. Приказ лишь подтвердил их. То же касается магазинов бытовой химии и запчастей, но с некоторыми оговорками.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Небольшие магазины обяжут принимать карты

Теперь сотрудники МЧС при проверках смогут сами выносить предписания об устранении нарушений. Ранее для этого жителям приходилось обращаться в суды или прокуратуру.

В Минпромторге России полагают, что инициатива может негативно сказаться на работе малого и среднего бизнеса, а также может быть неоднозначно воспринята потребителями товаров и услуг, которые уже привыкли к удобству магазинов шаговой доступности.

"Большинство из магазинов на первых этажах не могут переехать в торговые центры, поскольку арендная плата для них слишком высока. Также их потребитель - это местные жители, которые имеют возможность купить все необходимое рядом с домом", - отметили в министерстве.

По данным минпромторга, в России дефицит торговых площадей: на 1000 человек приходится 800 кв. м. Это почти в два раза меньше, чем в странах Западной Европы и США.

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