У австралийских устриц появится свой логотип

Австралийские устричные фермы решили показать товар лицом. Деликатесные моллюски с острова Тасмания в ближайшее время будут щеголять специальной лазерной гравировкой, сделанной прямо на раковине.

Как пишет австралийская газета The Examiner, маркировка Tasmanian Oyster поможет повысить узнаваемость местных продуктов на мировом рынке и в перспективе на четверть увеличить объем поставок за рубеж. Лого сделано одним из местных PR-агентств.

Между тем поставить на поток процесс нанесения гравировки стало непростой задачей для технологов. Чтобы не повредить драгоценное содержимое раковины, специальный станок использует щадящий CO2-лазер, который ранее получил широкое применение в косметологии.