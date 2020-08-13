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13.08.2020 12:36
Рубрика: В мире

У австралийских устриц появится свой логотип

Текст: Владимир Шилов
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Австралийские устричные фермы решили показать товар лицом. Деликатесные моллюски с острова Тасмания в ближайшее время будут щеголять специальной лазерной гравировкой, сделанной прямо на раковине.

Почему во Франции улиток признали безбилетниками

Как пишет австралийская газета The Examiner, маркировка Tasmanian Oyster поможет повысить узнаваемость местных продуктов на мировом рынке и в перспективе на четверть увеличить объем поставок за рубеж. Лого сделано одним из местных PR-агентств.

Между тем поставить на поток процесс нанесения гравировки стало непростой задачей для технологов. Чтобы не повредить драгоценное содержимое раковины, специальный станок использует щадящий CO2-лазер, который ранее получил широкое применение в косметологии.

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