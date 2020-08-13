У Смолова в Барселоне украли часы за 300 тысяч евро

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов лишился часов стоимостью около 300 тысяч евро.

Как сообщает ElCaso, потеря произошла еще во время выступления за "Сельту" на правах аренды - в день матча против "Эспаньола", который завершился со счетом 0:0.

После матча Смолов с друзьями посетил ночной клуб в центре Барселоны. Во время отдыха россиянин лишился часов, стоимость которых составляет около 300 тысяч евро.

Россиянин был вынужден написать заявление в полицию. Предполагается, что преступление совершила группа молодых людей.

За время аренды в "Сельта" Смолов провел 14 матчей, забив два мяча, по одному в ворота "Реала" и "Барселоны". После этого он вернулся в "Локомотив", в составе которого провел один матч в чемпионате России.