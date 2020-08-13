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13.08.2020 05:40
Рубрика: В мире

"Мы это уже проходили. Ничего хорошего"

Родители выступают против дистанционного обучения школьников
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 178(8232)
Школьники Киргизии уже учились в онлайн-формате. Чиновники признали этот опыт успешным. Фото: Минобразования КР Школьники Киргизии уже учились в онлайн-формате. Чиновники признали этот опыт успешным. Фото: Минобразования КР
Школьники Киргизии уже учились в онлайн-формате. Чиновники признали этот опыт успешным. Фото: Минобразования КР
Решение о проведении первой четверти нового учебного года в стране в онлайн-режиме могут пересмотреть. Однако вероятность, что это произойдет, крайне низка. Все, в первую очередь, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в КР. А она вряд ли изменится в лучшую сторону в течение августа. Между тем большинство родителей школьников выступает против дистанционного формата обучения (ДО). Отчасти их поддерживает президент республики.

В министерстве образования Киргизии уже объявили о подготовке учителей и школ к предоставлению знаний детям в онлайн-режиме в первой четверти нового учебного года. Для этого, как сообщили чиновники, в ведомстве сформирован экспертно-консультативный совет, участники которого разрабатывают, в том числе, специальные инструкции для оказания методической и психологической помощи родителям во время дистанционного обучения, пособия по использованию необходимых интернет-ресурсов и другие документы.

Фото: МОИН КР
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В министерстве подчеркнули: если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране изменится к лучшему, то школы распахнут свои двери для детей. При этом, по словам заместителя министра образования и науки КР Надиры Джусупбековой, в тех регионах, где есть возможность организовать традиционный учебный процесс, это будет сделано. Но только в случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья людей, что должны подтвердить санитарно-эпидемиологические службы.

Минобразования, напомним, уже имеет опыт организации дистанционного обучения. Впервые в истории страны это было сделано в апреле - мае 2020-го, когда в республике объявили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава ведомства Каныбек Исаков высоко оценил проделанную работу.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Однако на этот раз чиновники рискуют столкнуться с откровенно негативным отношением к ДО родителей школьников. В принципе папы и мамы не слишком радовались этому и весной 2020-го. Но тогда у них была возможность контролировать и, если что, помогать детям, потому что из-за введения режима чрезвычайного положения они также сидели дома. Сейчас же большинство родителей вышло на работу.

- Я точно знаю, что, если меня или супруги не будет рядом с сыном, никакое онлайн- обучение ему не понадобится, - рассказал корреспонденту "РГ" отец ученика шестого класса одной из столичных школ. - Мы это уже проходили. Ребенок категорически отказывался смотреть видеоуроки и делать задания. Силой заставляли. Он спрашивал: "Зачем? Я же дома, не в школе, почему я должен заниматься?". Каждый раз была нервотрепка. И мы с женой страдали, и он.

Примерно такого же мнения придерживаются и другие родители. В школе за детьми следят учителя, а кто будет это делать дома?

Одно из местных интернет-изданий решило поинтересоваться у читателей, как они относятся к решению минобразования провести первую четверть нового учебного года в дистанционном формате. Почти 80 процентов (4648 человек) проголосовало против инициативы. Многие к тому же предложили вернуться к очному режиму обучения, но со строгим соблюдением в школах санитарно-эпидемиологических норм.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Особенно переживают папы и мамы, чьи дети в этом году пойдут в первый класс. Как утверждают психологи, первоклашки должны вживую контактировать с учителем. Потому что благодаря общению с педагогом они узнают, что такое школа.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, кстати говоря, предложил министерству образования и науки КР рассмотреть возможность очного обучения первоклассников. "Недавно я получил информацию о ходе подготовки к новому учебному году. Планируется начать первую четверть в дистанционном режиме, а затем принять решение, исходя из реальной ситуации. Тем не менее я и министру, и премьер-министру предложил рассмотреть возможность обучения первоклассников в школах. Думаю, что дистанционно обучать их будет трудно как учителям, так и родителям. Этот вопрос сейчас прорабатывается в соответствующих госорганах", - объяснил глава государства.

 

Компетентно

Алмазбек Токтомамбетов, глава Киргизской академии образования, кандидат педагогических наук:

- У многих родителей вызывает беспокойство решение минобразования провести первую четверть нового учебного года в дистанционном режиме. Увы, эпидемиологическая ситуация в стране диктует свои условия. Думаю, для начальной школы такой формат не подходит, так как социализация и непосредственный контакт с учителем для первоклашек важны. Кроме того, не у всех родителей есть возможность организовать ребенку отдельное место для учебы. Другие минусы - необходимость самостоятельно планировать все занятия, выполнение домашней работы и прочее, то есть требуется самодисциплина, которая у учеников начальной школы еще не выработана.
С другой стороны, у онлайн-обучения имеются и несомненные плюсы: можно заниматься, когда есть время, узнать больше, чем дает учитель, и, конечно, в случае пропуска занятия повторно просмотреть учебные материалы. Преимуществом является и то, что обучаться можно не только у своего преподавателя.

В нынешних условиях наиболее приемлем смешанный вариант обучения. Для начальной школы можно организовать очное обучение с соблюдением всех санитарных норм. При этом надо ввести сокращенные уроки и большую часть заданий давать онлайн. Для учеников старших классов, наоборот, следует сократить время очного обучения, это поможет им стать более самостоятельными. Экспертно-консультационная комиссия при минобразования прорабатывает разные варианты. Таким образом вопрос о форме обучения в той или иной школе будет решаться индивидуально.

Кстати

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников начал проведение вебинаров для учителей по использованию методов дистанционного обучения, подготовке видеоуроков и обучающих видеоматериалов, применению мультимедийных технологий и другим вопросам. Об этом сообщили в министерстве образования и науки КР.

- В каждом регионе республики для педагогов будут проведены обучающие семинары по организации эффективной обратной связи с учащимися, определению объема домашних заданий, их оцениванию, работе с родителями в дистанционной форме с применением видеоматериалов и платформ, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в новом учебном году будет разработан 72-часовой модуль "Управление образовательной организацией путем применения дистанционных технологий", пройдут обучающие семинары для руководителей образовательных организаций. Также будет апробирована система дистанционного обучения для педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций.

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