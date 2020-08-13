Ученые Уханьского института вирусологии дали интервью телеканалу NBC News

В статье отмечается, что Белый дом до сих пор не представил никаких достоверных доказательств, подтверждающих ранее многократно озвученные заявления об искусственной природе коронавируса, его получении в той или иной лаборатории или же случайной утечке вируса оттуда. Однако Дональд Трамп не прекращает подливать масла в огонь, часто используя провокационные выражения националистической окраски, неоднократно называя патоген "китайским вирусом", "уханьским вирусом", "кунг-фу гриппом" и т. д.

NBC News стало первым иностранным информационным агентством, сотрудникам которого было разрешено посетить Уханьский институт вирусологии с начала пандемии, встретиться и побеседовать с ведущими китайскими учеными и специалистами, работающими над выявлением вируса. Визит и интервью продлились около 5 часов, включая посещение лаборатории BSL-4. Директор института Ван Яньи сказала: "К сожалению, нас пытаются выставить козлами отпущения, называют источником вируса. Любой ученый, занимающийся антивирусными исследованиями и другой связанной с этим работой, будет ощущать справедливый гнев и обиду, столкнувшись с необоснованными и злонамеренными обвинениями", - отмечается в статье NBC News.

Автор статьи напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивала и настаивает на естественном природном происхождении нового коронавируса. Со ссылкой на научный доклад, обнародованный в мартовском номере журнала Nature, он написал, что разработать в лаборатории возбудитель "маловероятно". А месяц назад 27 специалистов в области общественного здравоохранения из 9 стран написали коллективное заявление в авторитетное медицинское издание The Lancet в поддержку своих китайских коллег, выступая против ложной информации относительно пандемии, вызванной новым коронавирусом.

Несмотря на нападки и обвинения Запада, Китай продолжает расширять открытость, предоставляет заинтересованным сторонам необходимую информацию по коронавирусу и связанным с этим вопросам и делает значительный вклад в обеспечение общественного здравоохранения в глобальном масштабе. Инсинуации не только не подорвали авторитет КНР, но и помогли изобличить тех, кто решил политизировать процесс и действует контрпродуктивно, мешая совместным действиям международного сообщества в противостоянии пандемии COVID-19.