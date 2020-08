Ученые: Загрязнение воздуха снизило продолжительность жизни почти на 2 года

Загрязнение воздуха в последние два десятилетия заметно снизило продолжительность жизни в мире, несмотря на глобальные усилия по улучшению его качества во время пандемии коронавируса. Данные Индекса качества воздуха (AQLI) показали, что загрязнение твердыми частицами привело к сокращению продолжительности жизни во всем мире почти на два года по сравнению с тем, что было бы, если бы качество воздуха соответствовало стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По оценкам ВОЗ, 4,2 миллиона человек ежегодно умирают из-за загрязнения атмосферного воздуха твердыми частицами, что делает его более серьезной угрозой для здоровья человека, чем курение сигарет, СПИД и туберкулез. Ученые также выяснили, что люди, живущие в районах с плохим качеством воздуха, могут подвергаться более высокому риску заражения коронавирусом. Согласно отчету, опубликованному в журнале Science of The Total Environment, твердые частицы могут переносить COVID-19 по воздуху. Это также может сделать клетки легких более восприимчивыми к вирусу, увеличивая шансы на более серьезные симптомы. По словам авторов исследования, вирусы, поглощенные твердыми частицами, могут "переноситься в воздухе в течение нескольких часов или дней". Твердые частицы - это смесь твердых и жидких частиц в воздухе, создаваемая движением транспорта, работой на строительных площадках, сжиганием ископаемого топлива и другими источниками, сообщает The Daily Mail.

Исследователи проанализировали тенденции изменения качества воздуха во всем мире в период с 2010 по 2016 год и объединили их со спутниковыми изображениями, чтобы получить годовые профили качества воздуха для отдельных стран и регионов. В целом, 55,3 процента населения мира подвергалось воздействию возрастающих уровней загрязнения воздуха в течение этого периода. В некоторых регионах уровень загрязнения твердыми частицами в настоящее время оказался в пять раз выше нормы. Ограничительные меры во время пандемии коронавируса привели к некоторому улучшению качества воздуха, но воздействие на твердые частицы и озон, два наиболее вредных для человека загрязнителя, было минимальным.

По словам экономиста Майкла Гринстоуна, создателя Индекса качества воздуха и директора Института энергетической политики Чикагского университета, прогресс, достигнутый некоторыми правительствами, нивелируется ухудшением загрязнения воздуха в других странах. Например, с 2013 года Китай сократил загрязнение твердыми частицами почти на 40 процентов и если эти усилия будут продолжены, граждане КНР смогут прожить примерно на два года дольше. В тоже время, по словам ученого, в Бангладеш, Индии, Непале и Пакистане, в которых в совокупности проживает четверть населения мира, уровни загрязнения выросли на 44 процента за последние 20 лет. Гринстоун прогнозирует, что ожидаемая продолжительность жизни жителей этих стран может сократиться в среднем на пять лет. Признавая серьезную угрозу, которую представляет COVID-19, он добавил, что "принятие серьезности загрязнения воздуха с такой же энергией, как и по отношению к смертельной инфекции, позволит миллиардам людей во всем мире жить дольше и здоровее".