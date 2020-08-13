Утверждены правила контроля за лимитом финансового обеспечения закупок

Правительство РФ утвердило новые правила автоматизированного контроля за непревышением финансового обеспечения государственных и муниципальных закупок. Поправки в законодательство подготовил Минфин России.

Контроль лимита финансового обеспечения проводит Казначейство России и финансовые органы. Теперь в новых правилах четко прописаны требования к процедурам и срокам проведения такого контроля. В большинстве случаев он будет проводиться в автоматизированном виде. Это касается финансового обеспечения и идентификационного кода закупки средствами единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Все это в разы сократит срок проведения контроля - с одного дня до одного часа (с момента направления информации на автоматизированный контроль), пояснили в пресс-службе Минфина.

В министерстве уточнили, что ручной контроль сохранится при проведении "закрытых" закупок не в электронной форме. Не будет автоматизироваться и контроль в отношении проектов контрактов, которые заключаются с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Такой формат не предусматривает заключение контрактов с применением ЕИС.

Как уточнили в Минфине, новые правила консолидируют и унифицируют положения о проведении контроля, ранее установленные в трех различных нормативных правовых актах.