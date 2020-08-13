В 2020 году количество авиапассажиров в Европе сократится на 60 процентов по сравнению с показателями прошлого года, сообщила в четверг Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Причиной резкого сокращения пассажиропотока, в количественном отношении это 705 миллионов человек, стали жесткие ограничительные меры, введенные весной этого года.

Эксперты также заявили о "весьма неопределенном" состоянии мировой авиационной промышленности, будущее которой поставлено под угрозу в связи с возможной второй волной пандемии в мире осенью-зимой этого года. По мнению аналитиков, она может оказать гораздо более широкое экономическое воздействие на авиационную отрасль. Несмотря на то, что объем авиаперевозок в Европе увеличился в последние месяцы по сравнению с апрельским минимальным уровнем, количество рейсов остается более чем на 50 процентов ниже, чем за тот же период в 2019 году, сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта. По оценкам экспертов IATA, более семи миллионов рабочих мест в мире, занятых в отрасли авиации, в том числе в сфере туризма, в настоящее время "находятся под угрозой". IATA, базирующаяся в Женеве, представляет около 290 авиакомпаний, на долю которых приходится 82 процентов мирового воздушного движения, уточняет Guardian.

Во Франции, Великобритании и Германии падение трафика в 2020 году оценивается в 65 процентов, а в Испании и Италии - в 63 процента. Самой сильно пострадавшей европейской страной станет Норвегия с ожидаемым падением пассажиропотока на 79 процентов. По оценкам IATA, глобальный дефицит для этого сектора, одного из наиболее пострадавших от пандемии, составит 419 миллиардов долларов в 2020 году. В ассоциации ожидают, что трафик авиаперелетов вернется к уровням 2019 года только к 2024 году.