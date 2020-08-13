В аэропорту Мехико изъята рекордная партия опиоида

В международном аэропорту Мехико таможенники задержали крупнейшую партию фентанила - 220 килограммов. В главном таможенном управлении Мексики уточнили, что опиоид был доставлен из Испании.

Предполагается, что его везли в США, пишет РИА Новости. Стоимость изъятой партии оценивается в 4,4 миллиарда долларов. За весь прошлый год власти Мексики изъяли почти 600 килограммов этого синтетического опиоида.

По данным СМИ, ежедневно в Соединенных Штатах от передозировки фентанилом умирают 170 человек. Килограмм этого мощного вещества способен убить 300 тысяч человек.