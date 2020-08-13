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13.08.2020 14:08
Рубрика: В мире

В Амазонии зафиксировано рекордное за десять лет число пожаров

Текст: Константин Волков
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

В Амазонии в течение десяти дней августа зафиксировано рекордное число возгораний за последние десять лет, сообщила 13 августа международная природозащитная организация Greenpeace со ссылкой на бразильский Национальный институт космических исследований.

Фото: Ben Hur Marimon Junior / University of Exeter
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Согласно Greenpeace, на спутниковых снимках видно 10 136 очагов возгораний. Больше было только в 2010 году, тогда экологи насчитали 11 280 очагов.

Из-за более сухой погоды, чем обычно, можно ожидать значительного числа пожаров в сельве, сравнимых с августом 2019 года, считает Greenpeace. Также организация отмечает, что уничтожение лесов в Амазонии идет при молчаливой поддержке со стороны бразильских властей.

Проблема усугубляется хищнической вырубкой. По данным Института человека и окружающей среды Амазонии (Imazon), за последний год Амазония потеряла 6 536 квадратных километров естественных лесов, что на 29 процентов больше, чем годом ранее. Только за июль было вырублено 1 147 квадратных километров. Больше всего сведено леса в штате Пара, причем порядка 70 процентов вырубок там незаконны, информирует Imazon.

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