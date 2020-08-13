В Амазонии зафиксировано рекордное за десять лет число пожаров

В Амазонии в течение десяти дней августа зафиксировано рекордное число возгораний за последние десять лет, сообщила 13 августа международная природозащитная организация Greenpeace со ссылкой на бразильский Национальный институт космических исследований.

Согласно Greenpeace, на спутниковых снимках видно 10 136 очагов возгораний. Больше было только в 2010 году, тогда экологи насчитали 11 280 очагов.

Из-за более сухой погоды, чем обычно, можно ожидать значительного числа пожаров в сельве, сравнимых с августом 2019 года, считает Greenpeace. Также организация отмечает, что уничтожение лесов в Амазонии идет при молчаливой поддержке со стороны бразильских властей.

Проблема усугубляется хищнической вырубкой. По данным Института человека и окружающей среды Амазонии (Imazon), за последний год Амазония потеряла 6 536 квадратных километров естественных лесов, что на 29 процентов больше, чем годом ранее. Только за июль было вырублено 1 147 квадратных километров. Больше всего сведено леса в штате Пара, причем порядка 70 процентов вырубок там незаконны, информирует Imazon.