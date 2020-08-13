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13.08.2020 14:27
Рубрика: Экономика

В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных направлений в сентябре

Текст: Евгений Гайва
В сентябре Россия может открыть авиасообщение с большинством стран СНГ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Подобные планы обсуждаются, но точной информации пока нет, отметили в беседе с "РГ" источники в туриндустрии.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По данным АТОР, с большой долей вероятности полеты в страны СНГ могут возобновить с 1 сентября. В числе стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, указываются Казахстан, Армения, Узбекистан. В частности, Казахстан и Армения накануне выразили готовность возобновить авиасообщение с Россией и ждут ответа. Ранее также о готовности принимать россиян заявляли Узбекистан и Киргизия. Все эти страны, а также Таджикистан были в списке направлений, с которыми в начале июля предлагал возобновить авиасообщение Минтранс.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В АТОР считают, что для восстановления авиарейсов по этим направлениям есть несколько причин. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, как и в соседних странах. В сентябре планируется промышленный запуск вакцины от COVID-19. Кроме того, играют роль тесные деловые, экономические и гуманитарные связи между Россией и странами СНГ.

Возобновление международного авиасообщения вряд ли произойдет сразу со всеми соседними странами. Хотя вполне возможно, что какие-то определенные направления будут открыты, считает директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Для этого есть основания. "Соседние страны прошли пик пандемии, причем вместе с Россией и при ее поддержке. Значит в профессиональном плане российские специалисты в курсе того, что реально происходит на территории этих стран, могут быть уверены, что ситуация действительно взята под контроль", - сказал он в беседе с "РГ".

Открытие авиасообщения со странами СНГ, например, Киргизией Арменией, Беларусью, вполне реально, считает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. Но регулирующие органы будут учитывать эпидемиологическую обстановку. При этом сейчас вряд ли возможно утверждать, что возобновление авиасообщения произойдет именно в сентябре, скорее можно говорить про осень. В России находится большое количество выходцев из соседних республик. При необходимости они не могут ни въехать, ни выехать из России, не могут навести родственников. Этот человеческий фактор также будет играть определенную роль, отметил эксперт.

Открытие дополнительных зарубежных направлений в принципе повышает доступность для россиян и других стран, с которыми еще нет прямого авиасообщения, замечают в АТОР. Однако далеко не все страны готовы сейчас принимать россиян. Например, в целом не принимают международных туристов Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индия, напомнили в АТОР.

В Росавиации информацию о возобновлении авиасообщения с некоторыми странами СНГ комментировать не стали.

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