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Рубрика: В мире

В Австрии усилились страхи молодежи перед будущим в связи с пандемией

Текст: Александр Саможнев

Из-за пандемии коронавируса австрийская молодежь боится будущего. Наблюдается рост социального неравенства, молодым людям необходимо предоставлять больше возможностей для профессионального роста, отмечает телеканал ORF.

Фото: iStock
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По оценкам управляющего делами австрийской организации по работе с молодежью Томаса Дитриха, в текущем году коронавирус серьезно повлиял на экономику. Сузились также возможности для профессионального ориентирования молодежи и получения мест учеников в связи с отменой ярмарок вакансий и дегустационных дней, которые проводятся различными компаниями.

Эксперта особенно беспокоит рост социального неравенства, что грозит многим молодым людям потерей жизненных целей. "Мы должны внимательно в этом разобраться и разработать программы специально для этой группы", - подчеркнул Дитрих.

Специалист считает, что дополнительное внимание следует уделить организации курсов психосоциальной стабилизации. В этой связи полезным представляется презентация в молодежных клубах или на встречах молодежи проектов в области занятости, которые близки к реальной жизни. Это позволит ученикам познакомиться с профессией, а также поднять свою самооценку.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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