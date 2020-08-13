В БЕЛАЗ опровергли информацию о забастовке

В БЕЛАЗ, крупнейшем белорусском промышленном гиганте, опровергли информацию о забастовке на предприятии. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы БЕЛАЗ. По его словам, в четверг проходит встреча руководства и работников всех структурных подразделений завода с администрацией города Жодино.

Тем временем, на сайте автогиганта была обнародована информация о том, что в эти дни многие белорусские предприятия, в том числе и БЕЛАЗ, некие лица пытаются втянуть в хаос и беспорядки, используя фейки о забастовках и акциях протеста в трудовых коллективах. "Многотысячный коллектив белазовцев продолжает стабильно работать и вносить свой вклад в экономику страны и ее развитие. Заводчане прекрасно понимают, что предприятие - это не место для решения политических вопросов, а производство - не площадка для выражения своих политических взглядов и убеждений", - отмечается в сообщении пресс-службы БЕЛАЗ.

Со своей стороны, белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что ситуация в промышленном комплексе Беларуси абсолютно спокойная. По его словам, все предприятия работают в штатном режиме, "как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному, заявить о том, что происходят стачки, забастовки, еще что-нибудь".