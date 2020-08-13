В белорусском Пинске мужчина с ножом напал на сотрудников ГАИ

В белорусском Пинске в среду вечером был задержан местный житель, который напал на сотрудников ГАИ.

Инцидент произошел около 10 вечера на улице Первомайская. Сотрудники госавтоинспекции остановили пешеходов, которые были пьяны и нарушали правила дорожного движения.

Один из мужчин, вынув из кармана нож, начал двигаться в сторону инспекторов. На предупреждения правоохранителей он не реагировал. Злоумышленник, которым оказался 30-летний местный житель, был обезврежен. На месте происшествия работают следователи. Сотрудники ГАИ не пострадали, сообщает агентство БЕЛТА.