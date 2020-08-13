В Британии полиция намерена привлечь к ответственности снимающих ДТП на видео

Полиция британского Дербишира намерена привлечь к ответственности тех, кто снимает на видео ДТП, а затем распространяет кадры аварий в соцсетях или продает их медиаресурсам. Лицам, пойманным на месте инцидента, будет отправлено уведомление о предполагаемом судебном преследовании и штрафе, который может превысить 100 фунтов стерлингов.

Полиция Дербишира объявила, что установит камеры возле наиболее аварийных перекрестков, чтобы фиксировать тех, кто снимает дорожно-транспортные происшествия, находясь за рулем. В частности, в минувшую пятницу полицейские, прибывшие на место аварии с участием трех машин со смертельным исходом на трассе M1, заметили десятки автомобилистов, снимавших эти сцены на мобильные телефоны. При этом "зеваки", как их назвали в местной полиции, ничего не делали, чтобы помочь пострадавшим, отмечает The Daily Mail.

Позже кадры с места аварий были выложены в соцсетях и сопровождались эмоциональными комментариями. В полиции сочли неуместным то, что очевидцы трагедии выставили "напоказ горе других людей без из согласия" и решили принять административные меры. Это решение было встречено с одобрением некоторыми пользователями социальных сетей.