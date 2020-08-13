В ГД внесены поправки о вычете для владельцев коммерческой недвижимости

Российским компаниям, пострадавшим из-за пандемии и обвала арендных ставок на коммерческую недвижимость, предлагают дать налоговый вычет. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от "Справедливой России". Кабмин поправки в Налоговый кодекс не поддержал.

- Недополученную прибыль компаний, возникшую из-за снижения арендной ставки, предлагается полностью компенсировать за счет специального налогового вычета, - заявил лидер фракции Сергей Миронов. - Такая льгота должна распространяться на договоры аренды, заключенные с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Законопроектом предусмотрено, что он вступает в силу со дня официального опубликования. Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета, уточнили авторы в пояснительной записке.

Правительство дало отрицательный отзыв на проект. Дело в том, что распространение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на компенсацию недополученных доходов налогоплательщика не соответствует общей концепции указанного вычета, говорится в документе.