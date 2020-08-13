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13.08.2020 11:48
Рубрика: В мире

В Германии будут лечить коронавирус проветриванием

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Германии классы следует проветривать после каждого чиха или кашля ученика. В целом школы должны проветривать помещения во время перерыва через каждые 45 минут занятий. Об этом говорится в рекомендации комиссии по гигиене воздуха в помещениях федерального министерства по защите окружающей среды.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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В инструкции говорится, что если "отдельные люди испытывают симптомы болезни, такие как повторное чихание или кашель", должна быть обеспечена "немедленная вентиляция". Это относится не только к классным комнатам, но и к офисам и домам.

Помещения, в которых проводятся спортивные мероприятия, должны проветриваться гораздо чаще. Комиссия рекомендует делать это пять раз в час и более. В домашних условиях при посещении гостей также следует чаще проветривать квартиру.

Специалисты полагают, что свежий воздух необходим независимо от принятия других мер в борьбе с пандемией, таких как социальная дистанция и защитные маски. Рекомендации должны помочь "значительно снизить риск заражения".

При этом системы вентиляции должны быть настроены таким образом, чтобы они приносили свежий воздух в помещения и не добавляли отработанного воздуха. В этой связи не рекомендуется устанавливать оборудование рециркуляции. Эксперты также не считают мобильные воздухоочистители подходящей заменой для вентиляции. Приборы можно использовать лишь дополнительно.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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