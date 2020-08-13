В Ираке взрыв прогремел рядом с колонной международной коалиции

В Ираке взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США. Инцидент произошел в районе города Батха провинции Зи-Кар на юге страны, сообщает телеканал Alsumaria, ссылаясь на МВД Ирака.

По данным источников телеканала Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет ТАСС.

В конце 2017 года Багдад объявил о победе в стране над ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "ИГИЛ"). Однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжают операции по выявлению "спящих ячеек" террористов.