В IСQ вернули старую функцию

В мессенджере IСQ New появилось сразу несколько обновлений. Во-первых, как и раньше, теперь там можно поставить статусы, а во-вторых появилась реакция на сообщения - нечто похожее есть в социальной сети Facebook. Об этом в пресс-релизе сообщает Mail.ru.

Как отмечают в компании, теперь пользователи могут показать другим контактам, чем они заняты, какое у них настроение или кредо по жизни. В список из 97 статусов разработчики добавили самые разнообразные варианты, например: модный "Жду свежий дроп", современный "В поиске багов", романтичный "Разбитое сердце", мечтательный "Витаю в облаках". Все статусы дублируются подходящими эмоджи и отображаются в углу аватара.

Кроме того, пользователи смогут выразить свое мнение через шесть эмоджи: лайк, сердечко, смех, удивление, печаль и гнев. Реакции можно оставлять не только в личной переписке или групповом чате. Функция также доступна в каналах. Каждый пост подписчики также смогут оценить. Информация о количестве тех или иных реакций будет открыта всем пользователям, зашедшим на канал.