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13.08.2020 06:00
Рубрика: В мире

За просрочку - штраф

Заплатить государству за транспорт и жилье необходимо до сентября
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 178(8232)
Владельцы "железных коней", возраст которых превышает 15 лет, заплатят государству меньше всего. Фото: Влад Ушаков Владельцы "железных коней", возраст которых превышает 15 лет, заплатят государству меньше всего. Фото: Влад Ушаков
Владельцы "железных коней", возраст которых превышает 15 лет, заплатят государству меньше всего. Фото: Влад Ушаков
В Государственной налоговой службе (ГНС) КР обратились к киргизстанцам с просьбой вовремя заплатить налоги на движимое и недвижимое имущество. "Срок истекает первого и второго сентября 2020 года соответственно", - напомнили в ведомстве.

Как отметили в госслужбе, граждане могут сделать это в кассах любого банка, почтовых отделениях, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты.

В ГНС предупредили: за несвоевременную уплату налогов, согласно Кодексу о нарушениях КР, назначается штраф в размере тысячи сомов для физических лиц и пяти тысяч - для юридических. Кроме того, за каждый день просрочки ежедневно будет начисляться пеня в размере 0,09 процента от суммы платежа.

К налогооблагаемому недвижимому имуществу в КР относятся жилые и дачные дома, квартиры, предназначенные для постоянного или временного проживания, пансионаты, санатории, различные строения, используемые или не используемые для осуществления предпринимательской деятельности.

Фото: sputnik.kg
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При этом есть объекты, которые не подлежат налогообложению. Это зависит от площади жилого дома или квартиры и численности проживающих в населенных пунктах людей. Собственнику, к примеру, вообще не придется платить за жилье площадью менее 150 (жилой дом) и 80 (квартира) квадратных метров в городе, численность населения которого превышает 500 тысяч человек.

Для расчета налогооблагаемой стоимости недвижимого имущества используется специальная формула, в которой учитывается несколько коэффициентов, в том числе материал, использованный для возведения стен объекта, срок его эксплуатации и местонахождение.

Что касается автомобилей, то они разделены на две группы - работающие и не работающие на двигателе внутреннего сгорания. Для первых ставка налога устанавливается в зависимости от вида транспорта и года его выпуска. Меньше всего государству заплатят владельцы, возраст "железных коней" которых превышает 15 лет - по 0,45 сома с одного кубического сантиметра рабочего объема двигателя.

Для вторых - речь идет об электромобилях - ставка составляет 0,5 процента от балансовой стоимости, которая определяется в порядке, устанавливаемом правительством КР.

Как пояснили в ГНС, собственники движимого и недвижимого имущества могут самостоятельно рассчитать сумму налога, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте Государственной налоговой службы КР (www.sti.gov.kg, вкладка "Электронные сервисы").

Справка "РГ"

План по сбору налогов за июль 2020-го перевыполнен на 10 процентов. По данным ГНС, всего было собрано 6,86 миллиарда сомов.

Тем временем

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов поручил налоговой и таможенной службам улучшить показатели сбора платежей. Кроме того, по его словам, необходимо активизировать работу в этом направлении местных органов самоуправления. "Все акимы и главы айыл окмоту (сельсоветов) должны нести персональную ответственность за сбор налогов. Местные органы власти напрямую должны быть заинтересованы в пополнении бюджета", - сказал премьер-министр.

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