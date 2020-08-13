Владельцы "железных коней", возраст которых превышает 15 лет, заплатят государству меньше всего. Фото: Влад Ушаков

В Государственной налоговой службе (ГНС) КР обратились к киргизстанцам с просьбой вовремя заплатить налоги на движимое и недвижимое имущество. "Срок истекает первого и второго сентября 2020 года соответственно", - напомнили в ведомстве.

Как отметили в госслужбе, граждане могут сделать это в кассах любого банка, почтовых отделениях, а также через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты.

В ГНС предупредили: за несвоевременную уплату налогов, согласно Кодексу о нарушениях КР, назначается штраф в размере тысячи сомов для физических лиц и пяти тысяч - для юридических. Кроме того, за каждый день просрочки ежедневно будет начисляться пеня в размере 0,09 процента от суммы платежа.

К налогооблагаемому недвижимому имуществу в КР относятся жилые и дачные дома, квартиры, предназначенные для постоянного или временного проживания, пансионаты, санатории, различные строения, используемые или не используемые для осуществления предпринимательской деятельности.

При этом есть объекты, которые не подлежат налогообложению. Это зависит от площади жилого дома или квартиры и численности проживающих в населенных пунктах людей. Собственнику, к примеру, вообще не придется платить за жилье площадью менее 150 (жилой дом) и 80 (квартира) квадратных метров в городе, численность населения которого превышает 500 тысяч человек.

Для расчета налогооблагаемой стоимости недвижимого имущества используется специальная формула, в которой учитывается несколько коэффициентов, в том числе материал, использованный для возведения стен объекта, срок его эксплуатации и местонахождение.

Что касается автомобилей, то они разделены на две группы - работающие и не работающие на двигателе внутреннего сгорания. Для первых ставка налога устанавливается в зависимости от вида транспорта и года его выпуска. Меньше всего государству заплатят владельцы, возраст "железных коней" которых превышает 15 лет - по 0,45 сома с одного кубического сантиметра рабочего объема двигателя.

Для вторых - речь идет об электромобилях - ставка составляет 0,5 процента от балансовой стоимости, которая определяется в порядке, устанавливаемом правительством КР.

Как пояснили в ГНС, собственники движимого и недвижимого имущества могут самостоятельно рассчитать сумму налога, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте Государственной налоговой службы КР (www.sti.gov.kg, вкладка "Электронные сервисы").

Справка "РГ"



План по сбору налогов за июль 2020-го перевыполнен на 10 процентов. По данным ГНС, всего было собрано 6,86 миллиарда сомов.



Тем временем



Премьер-министр КР Кубатбек Боронов поручил налоговой и таможенной службам улучшить показатели сбора платежей. Кроме того, по его словам, необходимо активизировать работу в этом направлении местных органов самоуправления. "Все акимы и главы айыл окмоту (сельсоветов) должны нести персональную ответственность за сбор налогов. Местные органы власти напрямую должны быть заинтересованы в пополнении бюджета", - сказал премьер-министр.