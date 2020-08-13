В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, во время ЧП на борту воздушного судна находились два летчика. Они вовремя катапультировались и не пострадали.

Крушение произошло во время тренировочного полета. Самолет упал в безлюдном месте, жертв и разрушений на земле также нет. По данным информированного источника "Интерфакс", инцидент произошел в районе поселка Газырь в Выселковском районе края. На место стягиваются экстренные службы. Пилоты вышли с ними на связь, ведется их поиск.