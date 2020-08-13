За состоянием лесов в Киргизии следят егеря. Во многом благодаря им крупных пожаров пока удается избежать. Фото: ПРООН-ГЭФ

Лесники Киргизии получили новые компьютеры, на которых установлена специальная программа наблюдения за лесными массивами и особо охраняемыми территориями. Также им вручили ранцевые огнетушители. С их помощью можно потушить небольшой участок возгорания за несколько минут.

В этом году многие горожане предпочли иссык-кульским пляжам выезд в лесные массивы. Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Для отдыхающих, но не для природы.

По информации Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства, с марта по июль в лесах страны было зарегистрировано около 200 возгораний различной степени сложности. Лишь благодаря слаженной работе служащих лесных хозяйств крупных пожаров пока удается избежать.

Вот уже на протяжении 50 лет старший лесник Тогуз-Тороуского лесхоза в Джалал-абадской области КР Райымбек Султанов просыпается, едва первые лучи солнца появляются на горизонте, и собирается на "охоту" на недобросовестных любителей природы.

- Вроде люди взрослые и должны понимать: сейчас лето, жарко, и если разводите костер, то хоть ведро воды рядом поставьте, чтобы, если случится возгорание, его можно было бы быстро потушить, - рассказывает Райымбек Султанов. - Особенно тревожно в выходные. Народу много приезжает. Многие курят, потом бросают зажженные сигареты прямо в сухую траву. Бывает и так, что оставляют тлеющий костер. Мы проводим беседы с отдыхающими, объясняем, что огонь может распространиться очень быстро, а пожарные машины из-за горной местности и отсутствия дорог к очагу возгорания не смогут подъехать.

Уходить на пенсию Райымбек пока не собирается. Во-первых, нет достойной смены. Во всем лесхозе на сегодня трудятся только два молодых специалиста, а, во-вторых, работать сейчас стало легче.

Когда в рамках проекта ПРООН - Глобального экологического фонда (ГЭФ) ему вручили новенький ноутбук, поначалу расстроился и даже испугался, что в свои 74 года не сможет освоить сложную технику. Помогли дети и внуки.

Сейчас Райымбек Султанов может видеть свои владения, не выходя из дома. Особенно доволен лесник портативным огнетушителем, который теперь постоянно находится у него в машине.

- Огнетушитель очень удобен в применении для локализации и тушения лесных пожаров, - говорит Райымбек Султанов. - Его можно надеть на спину как рюкзак и переносить в труднодоступные места, куда не может добраться спецтехника. Воды вмещается вполне достаточно, чтобы можно было тушить небольшие возгорания.

Справка "РГ"



Проект ПРООН-ГЭФ "Сохранение глобально значимого биоразнообразия и связанных с ним земельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня для поддержки устойчивых средств существования", реализуется в республике уже шестой год. При финансовой поддержке ГЭФ были закуплены тракторы, установлены теплицы в питомниках и была оказана помощь в огораживании территории лесных насаждений.