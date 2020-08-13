Новости

Наталья Сергунина: В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 08:00
Мишустин: Программа льготной ипотеки на Чукотке может быть расширена 07:49
Проворов помог "Филадельфии" победить "Монреаль" 07:43
"Вашингтон" уступил в первом матче плей-офф НХЛ 07:32
Десять человек скончались из-за жары в Японии 06:55
Мишустин оценил окружную больницу на Чукотке 06:47
Посол РФ: Венесуэла заинтересовалась российской вакциной от COVID-19 06:38
Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке 06:10
Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в собственный дом 06:00
Индонезия начала испытания собственной вакцины от коронавируса 05:48
Решение США продлить пошлины на товары из ЕС огорчило Airbus 05:33
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции 05:15
Бросившего детей в "Шереметьево" отца ограничили в родительских правах 05:11
Власти Ливана оценили ущерб от взрыва в порту Бейрута в 15 млрд долларов 04:56
Израильская армия снова атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа 04:40
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Дальний Восток 04:19
Два землетрясения за сутки произошло вблизи Курильских островов 04:11
В аэропорту Мехико изъята рекордная партия опиоида 04:01
Озвучено условие возвращения актеров на съемочные площадки Disney 03:33
В Швеции смертность снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом 03:25
В США школам выделят 125 млн многоразовых масок для возобновления уроков 03:14
В Великобритании изменили методику подсчета смертей от COVID-19 02:39
Российскую вакцину от коронавируса ждут в аргентинской Огненной Земле 02:15
Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве 02:13
В спальных районах Минска возобновились столкновения силовиков с манифестантами 02:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
13.08.2020 03:12
Рубрика: В мире

После нас хоть пожар

Киргизстанцев просят быть осторожнее с огнем в лесах
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 178(8232)
За состоянием лесов в Киргизии следят егеря. Во многом благодаря им крупных пожаров пока удается избежать. Фото: ПРООН-ГЭФ За состоянием лесов в Киргизии следят егеря. Во многом благодаря им крупных пожаров пока удается избежать. Фото: ПРООН-ГЭФ
За состоянием лесов в Киргизии следят егеря. Во многом благодаря им крупных пожаров пока удается избежать. Фото: ПРООН-ГЭФ
Лесники Киргизии получили новые компьютеры, на которых установлена специальная программа наблюдения за лесными массивами и особо охраняемыми территориями. Также им вручили ранцевые огнетушители. С их помощью можно потушить небольшой участок возгорания за несколько минут.

В этом году многие горожане предпочли иссык-кульским пляжам выезд в лесные массивы. Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Для отдыхающих, но не для природы.

По информации Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства, с марта по июль в лесах страны было зарегистрировано около 200 возгораний различной степени сложности. Лишь благодаря слаженной работе служащих лесных хозяйств крупных пожаров пока удается избежать.

Вот уже на протяжении 50 лет старший лесник Тогуз-Тороуского лесхоза в Джалал-абадской области КР Райымбек Султанов просыпается, едва первые лучи солнца появляются на горизонте, и собирается на "охоту" на недобросовестных любителей природы.

Фото: turmush.kg
В Киргизии устраняют последствия мощных ливней

- Вроде люди взрослые и должны понимать: сейчас лето, жарко, и если разводите костер, то хоть ведро воды рядом поставьте, чтобы, если случится возгорание, его можно было бы быстро потушить, - рассказывает Райымбек Султанов. - Особенно тревожно в выходные. Народу много приезжает. Многие курят, потом бросают зажженные сигареты прямо в сухую траву. Бывает и так, что оставляют тлеющий костер. Мы проводим беседы с отдыхающими, объясняем, что огонь может распространиться очень быстро, а пожарные машины из-за горной местности и отсутствия дорог к очагу возгорания не смогут подъехать.

Уходить на пенсию Райымбек пока не собирается. Во-первых, нет достойной смены. Во всем лесхозе на сегодня трудятся только два молодых специалиста, а, во-вторых, работать сейчас стало легче.

Когда в рамках проекта ПРООН - Глобального экологического фонда (ГЭФ) ему вручили новенький ноутбук, поначалу расстроился и даже испугался, что в свои 74 года не сможет освоить сложную технику. Помогли дети и внуки.

Сейчас Райымбек Султанов может видеть свои владения, не выходя из дома. Особенно доволен лесник портативным огнетушителем, который теперь постоянно находится у него в машине.

- Огнетушитель очень удобен в применении для локализации и тушения лесных пожаров, - говорит Райымбек Султанов. - Его можно надеть на спину как рюкзак и переносить в труднодоступные места, куда не может добраться спецтехника. Воды вмещается вполне достаточно, чтобы можно было тушить небольшие возгорания.

Справка "РГ"

Проект ПРООН-ГЭФ "Сохранение глобально значимого биоразнообразия и связанных с ним земельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня для поддержки устойчивых средств существования", реализуется в республике уже шестой год. При финансовой поддержке ГЭФ были закуплены тракторы, установлены теплицы в питомниках и была оказана помощь в огораживании территории лесных насаждений.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции
Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом и международную повестку
СМИ: Задержанные в Беларуси россияне могут вскоре вернуться домой
Бросившего детей в "Шереметьево" отца ограничили в родительских правах
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США