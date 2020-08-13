В Минкомсвязи предложили продлить 30%-ную скидку на госпошлины

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило сохранить до 2022 года 30%-ную скидку на оплату госпошлин на портале госуслуг. Проект постановления о внесении изменений в Налоговый кодекс ведомство направило в Минфин.

В 2019 году пользователи электронных госуслуг совершили оплату государственных пошлин на общую сумму 22,7 млрд рублей, воспользовавшись действующей скидкой. Без льготы они заплатили бы 32,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

Ежегодно количество заявлений на получение госуслуг в электронном виде растет, сообщил директор департамента передовых цифровых решений Минкомсвязи Алексей Горобцов. В 2019 году через портал госуслуг прошло 62,4 миллиона платежей, куда входят госпошлины, различные штрафы и налоги на общую сумму 66,4 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем в 2018 году. Электронные госуслуги экономят и время, и деньги граждан, поэтому скидку необходимо продлить, считает Горобцов.

Льгота на оплату госпошлин через единый портал госуслуг, региональных порталов госуслуг и других порталов, интегрированных с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), действует с начала 2017 года и заканчивается в конце текущего года.