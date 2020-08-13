В парламенте осудили призыв ввести санкции к РФ из-за событий в Беларуси

В Совфеде и Госдуме прокомментировали призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского к введению санкций в отношении России из-за событий в Беларуси, где проходят массовые акции протеста после президентских выборов.

На первый взгляд, такой призыв - это очередное проявление "торговли русофобией", сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Однако за этим заявлением явно просматриваются истинные цели западного истеблишмента по поддержке белорусской оппозиции максимально подорвать стратегическое партнерство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии украинский сценарий", - заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела республики. "Наоборот, налицо давление и вмешательство Запада. Литва, Латвия и Польша без какого-либо обсуждения с официальной белорусской стороной уже подготовили свой "план урегулирования кризиса", который скорее выглядит как ультиматум. Санкциями грозят и из-за океана", - отметил Слуцкий.

Политик выразил уверенность в том, что белорусское общество в состоянии самостоятельно разобраться в ситуации в стране без подсказок извне.

Призыв также прокомментировали в Совфеде. Предложение депутата Европарламента поражает наглостью и цинизмом, считает первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров.

"Если бы российский представитель сделал подобное заявление, то вся Европа бы нас заклеймила тем, что мы вмешиваемся во внутренние дела суверенного государства, а поляки считают, что это нормально", - отметил он в комментарии ТАСС.

Политик посоветовал "ввести санкции против Польши, которая вмешивается во внутренние дела" Беларуси.

Джабаров при этом затруднился спрогнозировать реакцию Европарламента на предложение Яцека Сариуш-Вольского.