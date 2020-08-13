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13.08.2020 09:23
Рубрика: Экономика

В Роскачестве обнаружили мед со следами антибиотиков

Текст: Екатерина Петрова
Специалисты Роскачества провели исследование меда 46 торговых марок, в 43 из которых выявлены нарушения. Они касаются несоблюдения обязательных требований техрегламента и ГОСТов.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В меде 19 торговых марок эксперты обнаружили следы антибиотиков, в еще одном "экземпляре" - остатки пестицида. Десять торговых марок по всем показателям попали под категорию фальсификата - продукция не соответствует требованиям, которые предъявляются к натуральному меду.

Фото: iStock
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Кроме того, производители меда 22 торговых марок указали одно ботаническое происхождение меда, а на деле заменили его более дешевым. Такую продукцию специалисты также относят к фальсификату.

По итогам исследования в Роскачестве пришли к выводу, что качество российского меда сегодня оставляет желать лучшего. Требованиям действующих нормативов по качеству и безопасности соответствует мед только трех марок.

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