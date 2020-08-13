В Роскачестве обнаружили мед со следами антибиотиков

В меде 19 торговых марок эксперты обнаружили следы антибиотиков, в еще одном "экземпляре" - остатки пестицида. Десять торговых марок по всем показателям попали под категорию фальсификата - продукция не соответствует требованиям, которые предъявляются к натуральному меду.

Кроме того, производители меда 22 торговых марок указали одно ботаническое происхождение меда, а на деле заменили его более дешевым. Такую продукцию специалисты также относят к фальсификату.

По итогам исследования в Роскачестве пришли к выводу, что качество российского меда сегодня оставляет желать лучшего. Требованиям действующих нормативов по качеству и безопасности соответствует мед только трех марок.