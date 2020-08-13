В России заработал Facebook Pay

Социальная сеть Facebook запустила платежный сервис Facebook Pay в России. На это первым обратил внимание Telegram-канал Gurov Digital.

С помощью Facebook Pay можно оплачивать покупки внутри экосистемы социальной сети - Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. Кроме того, в описании сервиса указано, что с его помощью можно отправлять и получать деньги, покупать билеты, делать пожертвования и оплачивать игры. Для работы с Facebook Pay необходимо привязать банковскую карту или PayPal. В качестве валюты по умолчанию установлен российский рубль.

Сервис работает картами Mastercard и Visa, при этом, будет ли социальная сеть брать комиссию при оплате покупок и поддерживать иностранную валюту, пока не известно. В самом Facebook пока не прокомментировали запуск сервиса в России.

Платежная система американской соцсети была впервые запущена в 2019 году в США, после этого она заработала в Бразилии. В компании утверждают, что с ее помощью хотят упростить совершение платежей в собственных приложениях.