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13.08.2020 18:11
Рубрика: В мире

В Сербии по делу коррупции задержан посол Азербайджана

Текст: Андрей Васильев

Посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов, также представляющий интересы официального Баку в Боснии и Герцеговине, а также Черногории, задержан азербайджанскими спецслужбами как подозреваемый в деле о коррупции.

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Как выяснилось в ходе финансовых проверок, у силовиков возникли серьезные подозрения в том, что посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов злоупотребил значительными бюджетными средствами и совершил другие правонарушения, сообщает пресс-бюро службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Речь идет о присвоении средств, выделенных посольством на внешнеполитическую деятельность этой закавказской республики.

В сообщении СГБ отмечается, что ранее глава аппарата, председатель тендерной комиссии министерства иностранных дел Азербайджана Фархад Молла возбудил уголовное дело в отношении некоторых должностных лиц министерства за превышение ими служебных полномочий. В частности, начальник консульского отдела Фаиз Багиров и другие чиновники были привлечены к ответственности за злоупотребление служебным положением, хищение и взяточничество и заключены под стражу на основании судебных решений. В ходе продолжающихся следственных мероприятий по данному уголовному делу была получена новая информация о хищении средств государственного бюджета, выделенных на деятельность министерства иностранных дел, и на основании собранных материалов назначена финансовая проверка посольства Азербайджана в Сербии.

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