В Сети состоится мировая премьера белорусского фильма "II"

15 августа в онлайн-кинотеатрах состоится цифровая премьера белорусской ленты "II". 60-минутный откровенный фильм о любви и жизни современных старшеклассников Беларуси сняла режиссер Влада Сенькова в сотрудничестве с Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Премьера фильма прошла на XXVI Минском кинофестивале "Лiстапад", на Варшавском кинофестивале фильм удостоен специального упоминания жюри конкурса "Свободный дух".

Картина рассказывает о трех 16-летних школьниках, сталкивающихся с предрассудками и страхами ровесников и взрослых.

- Благодаря смелости, решительности и таланту режиссера, сценариста, - сказал региональный советник ЮНЕСКО по образованию и здоровью Тигран Епоян, - благодаря энтузиазму прекрасных артистов получился этот фильм. Когда мы посмотрели его, были просто счастливы, что так честно, правдиво, откровенно, без купюр показано то, чем живут наши дети, мы, их родители и учителя.

Я бы назвала режиссера Владу Сенькову белорусским Жорой Крыжовниковым в юбке, создающим народные комедии. Предыдущий ее фильм "Граф в апельсинах" участвовал в 38-м Московском международном кинофестивале. "Граф…" передал в диалогах, в блистательном саундтреке ощущение бесшабашной молодости.

Режиссер из Витебска Влада Сенькова не имеет кинематографического образования. Сейчас Сенькова учится в школе Анджея Вайды. "Графа в апельсинах" она сняла на одном энтузиазме. Сама написала историю, сама села в режиссерское кресло, не имея режиссерского диплома, почти не потратив денег. Две с половиной тысячи долларов, занятые у родителей, пошли на обеды команды, реквизит и бензин. Еще две тысячи для цветокоррекции и озвучивания фильма были собраны на краудфандинговой платформе.

Вера режиссера в светлое будущее замешана на внутреннем здоровье, режиссеру и его команде есть что сказать миру.

Как вы формулируете тему фильма?

Влада Сенькова: Фильм обо всех нас. О молодежи. О недостатке сексуального образования в моей и соседних странах. О недостатке образования, прежде всего, у взрослых, от которых идет вся агрессия и невежество. Фильм - не просто "очередная подростковая драма" хотя бы потому, что в фильме страдают взрослые. Потому что на первый взгляд подростковая беспечность вырастает в масштабную проблему, столкнуться с которой могут люди в любом возрасте. Это как раз и говорит нам о том, что у нас недостаточно знаний, как вести себя в такой ситуации, которая произошла в фильме. И дело не в правилах, а в самовоспитании, в том, что мы чувствуем и что себе позволяем чувствовать, как что-то делаем, думая, что наши действия безобидны. По итогам успеха на Варшавском фестивале и первых отзывов могу сказать, что фильм очень ярко откликается у зрителей. Они плачут и смеются, благодарят за фильм. Я надеюсь, что это кино станет еще одной каплей меда в бочке дегтя и поможет обществу стать толерантнее и образованнее.