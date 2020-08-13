В Швеции смертность снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом

Власти Швеции сообщили о снижении смертности в стране. В минувшем месяце скончалось на пять процентов меньше людей, чем в июле 2019 года.

Специалисты объясняют это тем, что в марте-июне от вызванных коронавирусом SARS-CoV-2 осложнений скончались те пожилые люди, которые с большой вероятностью скончались бы в течение года.

"Произошло перераспределение числа смертей во времени. Если человек уязвим, то в случае заражения он скончается немного раньше", - объяснил аналитик Шведского статистического бюро Томас Йоханссон.

РИА Новости напоминает, что в марте 2020 года в Швеции смертность населения была почти на 50 процентов выше, чем среднегодовая. Всего же в стране от коронавируса скончались почти шесть тысяч человек. В основном это люди старше 70 лет.