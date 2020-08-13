В Совфеде оценили угрозы США после "сговора" России с талибами

США используют фейки, чтобы нанести урон имиджу России. Об этом заявил сенатор Олег Морозов, комментируя обвинения в адрес Москвы в сговоре с талибами.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России придется заплатить "огромную цену", если подтвердятся обвинения в адрес Москвы по Афганистану, которые основываются на утверждениях анонимных источников газеты New York Times. Согласно опубликованной статье, военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств предоставлено не было. Также утверждалось, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проинформировали о ситуации.

"Ссылаться на газету и анонимные источники - это либо политическое мальчишество, либо осознанное использование фейковой информации для нанесения урона имиджу оппонента", - сказал Морозов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он предположил, что в случае с Помпео речь идет о втором варианте. Ведь поведение руководства США было бы иным, если у Вашингтона были бы хоть какие-то доказательства, считает сенатор.

"Бывший сотрудник ЦРУ не может не понимать, что рано или поздно его начальство потребует реальных доказательств, - отметил парламентарий. - Поэтому, когда такой момент наступит, он даст задний ход. Но фейк уже свое дело сделает. На это и расчет".

Ранее журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескову относительно данной публикации. Тот заявил, что утверждения СМИ являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, Песков ответил отрицательно.