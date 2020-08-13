В спальных районах Минска возобновились столкновения силовиков с манифестантами

В ночь на четверг 13 августа в некоторых спальных районах белорусской столицы возобновились столкновения силовиков с участниками протестов.

Слышны звуки спецтехники, передает из Минска корреспондент ТАСС. Так, беспорядки имели место в Уручье, где днем ранее белорусский спецназ уже зачищал территорию. Там раздавались взрывы светошумовых гранат и выстрелы резиновыми пулями. Участников протестов ловили по дворам и подъездам.

По соседству, в Зеленом луге, обошлось без спецсредств, однако ОМОН активно задерживал манифестантов, пытавшихся перекрыть Логойский тракт - одну из оживленных минских улиц, по которой ходят трамваи.

В остальных районах города спокойнее: люди массово выходили на ночные улицы с цветами в руках, не оказывая сопротивления милиции и предпочитая расходиться при ее появлении.