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13.08.2020 02:07
Рубрика: В мире

В спальных районах Минска возобновились столкновения силовиков с манифестантами

Текст: Марина Алешина

В ночь на четверг 13 августа в некоторых спальных районах белорусской столицы возобновились столкновения силовиков с участниками протестов.

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Слышны звуки спецтехники, передает из Минска корреспондент ТАСС. Так, беспорядки имели место в Уручье, где днем ранее белорусский спецназ уже зачищал территорию. Там раздавались взрывы светошумовых гранат и выстрелы резиновыми пулями. Участников протестов ловили по дворам и подъездам.

По соседству, в Зеленом луге, обошлось без спецсредств, однако ОМОН активно задерживал манифестантов, пытавшихся перекрыть Логойский тракт - одну из оживленных минских улиц, по которой ходят трамваи.

В остальных районах города спокойнее: люди массово выходили на ночные улицы с цветами в руках, не оказывая сопротивления милиции и предпочитая расходиться при ее появлении.

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