В США школам выделят 125 млн многоразовых масок для возобновления уроков

Власти США опубликовали в среду список рекомендаций для всех школ страны с целью возобновления занятий с осени. Также принято решение о выделении 125 миллионов многоразовых медицинских масок. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы работаем очень, очень тесно со многими школами и школьными округами по всей стране", - цитирует ТАСС американского лидера. По его словам, рекомендации включают в себя соблюдение норм социальной дистанции в отношении тех, кто входит в группу риска, а также использование защитных масок. В документе идет речь и о соблюдении различных требований гигиены, в том числе вентиляции помещений.

Ранее хозяин Белого дома критиковал систему дистанционного обучения в США, называя ее ужасной. Трамп настаивает на открытии всех школ осенью.

Сегодня Соединенные Штаты являются лидерами в мире по числу заболевших COVID-19. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 165 тысяч человек.